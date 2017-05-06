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Эти шторы превратят ваше окно в любой панорамный вид

07.05.2017 16:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вы всегда хотели видеть за окном огромный городской горизонт в комплекте с небоскребами? Если вы не миллионер (или миллиардер), который может позволить себе пентхаус на самом высоком этаже, то такие шторы, выпускаемые HoleRoll, станут для вас находкой. Кроме того, они отлично подойдут тем, кто работает в ночные смены, а днем отсыпается – шторы отлично затемняют комнату в любое время.

Шторы способны блокировать 99% света и ультрафиолетовых лучей. Помимо того, что они задерживают солнечный свет, они также удерживают тепло внутри дома – значит, вы можете сэкономить на стоимости отопления в зимний период. Почему бы не превратить свое окно в гламурный горизонт Нью-Йорка или Лондона?Эти шторы превратят ваше окно в любой панорамный вид

Эти шторы превратят ваше окно в любой панорамный вид

Эти шторы превратят ваше окно в любой панорамный вид

Эти шторы превратят ваше окно в любой панорамный вид

Эти шторы превратят ваше окно в любой панорамный вид

Эти шторы превратят ваше окно в любой панорамный вид

Эти шторы превратят ваше окно в любой панорамный вид

Эти шторы превратят ваше окно в любой панорамный вид

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Вы всегда хотели видеть за окном огромный городской горизонт в комплекте с небоскребами? Если вы не миллионер (или миллиардер), который может позволить себе...

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