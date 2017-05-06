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8 известных серийных убийц, чья изобретательность повергнет вас в ужас

07.05.2017 19:30 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Люди способны совершать ужасающие поступки, гораздо более ужасающие, чем просто убийство. У серийных убийц нет никакой логической причины или личной мести – есть просто психологическое желание убить. Для этого они идут на многое и применяют различные хитроумные тактики, чтобы не попасться.

1. Генри Ховард Холмс

8 известных серийных убийц, чья изобретательность повергнет вас в ужас

Доктор Генри Ховард Холмс был одним из первых задокументированных серийных убийц 19 века. Кроме того, он также был успешным мошенником и двоеженцем. Чтобы убивать своих жертв, Холмс открыл гостиницу, которая позже была названа «Замком убийц». Гости, приезжающие в отель, усыплялись хлороформом, а затем Холмс их убивал и хоронил в подвале, засыпая известью и заливая кислотой. Большинство жертв были женщинами. Сам Холмс признался в 27 убийствах, но подозревают, что количество жертв могло достигать двух сотен.

2. Деннис Рейдер

8 известных серийных убийц, чья изобретательность повергнет вас в ужас

Более 30 лет Деннис Рейдер терроризировал свой родной город Уичито (Канзас), так как не мог достичь сексуального удовлетворения без пыток и убийств. Начал он с кошек и собак. Затем свои фантазии он стал реализовывать на людях, работая с 1974 года в фирме по установке охранной сигнализации, что дало ему возможность беспрепятственно проникать в чужие дома и убивать. В какой-то момент он даже начал посылать дразнящие письма в полицию и газеты, рассказывая о своих убийствах. В настоящее время Рейдер отбывает свой срок в десять пожизненных заключений.

3. Амелия Элизабет Дайер

8 известных серийных убийц, чья изобретательность повергнет вас в ужас

Убийца 19 века Амелия Дайер, будучи медсестрой и вдовой, занялась воспитанием или устройством в семьи отказных детей. Она обещала заботиться о незаконнорожденных младенцах, клала деньги в карман, а затем детей убивала. На самом же деле, Амелия Дайер с ними хладнокровно расправлялась, намотав ленту на шею. Она задушила более 400 младенцев за 20 лет. Когда её поймали, Дайер утверждала, что ей просто нравились дети с ленточками на шее.

4. Кеннет Бьянки

8 известных серийных убийц, чья изобретательность повергнет вас в ужас

Этот американский серийный убийца, похититель и насильник Кеннет Алессио Бьянки был психически нездоров с самого раннего возраста. Приемная мать называла его паталогическим лжецом. Убивать Бьянки начал в 1977 году, когда переехал в Лос-Анджелес со своим двоюродным братом Анджело Буоно. Братья переодевались в полицейских и заманивали в машину женщин и девочек, а затем экспериментировали с различными методами убийства.

5. Альберт Фиш

8 известных серийных убийц, чья изобретательность повергнет вас в ужас

Серийный убийца Гамильтон Ховард «Альберт» Фиш был педофилом, убийцей и каннибалом, который хвастался, что у него «есть ребенок в каждом штате». В качестве жертв Фиш выбирал мальчиков, которые были умственно отсталыми или афроамериканцами, предполагая, что их будут меньше разыскивать. Он заявил, что убил до ста детей, но неизвестно, было ли это правдой. В 1936 году был казнен на электрическом стуле.

6. Дэвид Паркер Рэй

8 известных серийных убийц, чья изобретательность повергнет вас в ужас

Дэвид Паркер Рэй был серийным насильником и убийцей. Чтобы реализовать свои фантазии, Рэй оборудовал звукоизоляцией трейлер грузовика, который назвал своим «ящиком с игрушками». Чтобы жертвы не сообщали о преступлении, Рэй накачивал их лекарственными препаратами, вызывающими амнезию. Полиция подозревала, что на его совести не менее 60 жертв. Серийный убийца не дожил до приговора и умер в тюрьме от сердечного приступа.

7. Джон Джордж Хейг

8 известных серийных убийц, чья изобретательность повергнет вас в ужас

Британский серийный убийца, осужденный за убийство шести человек, хотя сам он утверждал, что убил девять. В молодости Хейг попал в тюрьму за мошенничество и там отрабатывал на мышах метод уничтожения тела путем растворения его в серной кислоте. Он освободился в 1943 году и сразу же приступил к экспериментам на людях. Хейг полагал, что если тела нет, то нет и обвинения в убийстве. Большая часть убийств была мотивирована финансовой выгодой, поскольку он подделывал бумаги и продавал имущество жертв. Хейг был повешен 10 августа 1949 года.

8. Джон Уэйн Гейси

8 известных серийных убийц, чья изобретательность повергнет вас в ужас

Гэйси, казалось, вел нормальную жизнь. Он владел строительным бизнесом, жил с женой и падчерицами, считался социально активным гражданином и был даже представлен первой леди Розалин Картер в 1978 году. На благотворительных мероприятиях и в детских больницах Гейси обычно выступал в костюме клоуна. За этой маской скрывался серийный убийца и насильник мальчиков-подростков. 26 из 33 своих жертв он похоронил в подвале собственного дома. Пойман, осужден и казнен в 1994 году.8 известных серийных убийц, чья изобретательность повергнет вас в ужас

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Люди способны совершать ужасающие поступки, гораздо более ужасающие, чем просто убийство. У серийных убийц нет никакой логической причины или личной мести – есть...

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