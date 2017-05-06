8 известных серийных убийц, чья изобретательность повергнет вас в ужас

Люди способны совершать ужасающие поступки, гораздо более ужасающие, чем просто убийство. У серийных убийц нет никакой логической причины или личной мести – есть просто психологическое желание убить. Для этого они идут на многое и применяют различные хитроумные тактики, чтобы не попасться.

1. Генри Ховард Холмс





Доктор Генри Ховард Холмс был одним из первых задокументированных серийных убийц 19 века. Кроме того, он также был успешным мошенником и двоеженцем. Чтобы убивать своих жертв, Холмс открыл гостиницу, которая позже была названа «Замком убийц». Гости, приезжающие в отель, усыплялись хлороформом, а затем Холмс их убивал и хоронил в подвале, засыпая известью и заливая кислотой. Большинство жертв были женщинами. Сам Холмс признался в 27 убийствах, но подозревают, что количество жертв могло достигать двух сотен.

2. Деннис Рейдер





Более 30 лет Деннис Рейдер терроризировал свой родной город Уичито (Канзас), так как не мог достичь сексуального удовлетворения без пыток и убийств. Начал он с кошек и собак. Затем свои фантазии он стал реализовывать на людях, работая с 1974 года в фирме по установке охранной сигнализации, что дало ему возможность беспрепятственно проникать в чужие дома и убивать. В какой-то момент он даже начал посылать дразнящие письма в полицию и газеты, рассказывая о своих убийствах. В настоящее время Рейдер отбывает свой срок в десять пожизненных заключений.

3. Амелия Элизабет Дайер





Убийца 19 века Амелия Дайер, будучи медсестрой и вдовой, занялась воспитанием или устройством в семьи отказных детей. Она обещала заботиться о незаконнорожденных младенцах, клала деньги в карман, а затем детей убивала. На самом же деле, Амелия Дайер с ними хладнокровно расправлялась, намотав ленту на шею. Она задушила более 400 младенцев за 20 лет. Когда её поймали, Дайер утверждала, что ей просто нравились дети с ленточками на шее.

4. Кеннет Бьянки





Этот американский серийный убийца, похититель и насильник Кеннет Алессио Бьянки был психически нездоров с самого раннего возраста. Приемная мать называла его паталогическим лжецом. Убивать Бьянки начал в 1977 году, когда переехал в Лос-Анджелес со своим двоюродным братом Анджело Буоно. Братья переодевались в полицейских и заманивали в машину женщин и девочек, а затем экспериментировали с различными методами убийства.

5. Альберт Фиш





Серийный убийца Гамильтон Ховард «Альберт» Фиш был педофилом, убийцей и каннибалом, который хвастался, что у него «есть ребенок в каждом штате». В качестве жертв Фиш выбирал мальчиков, которые были умственно отсталыми или афроамериканцами, предполагая, что их будут меньше разыскивать. Он заявил, что убил до ста детей, но неизвестно, было ли это правдой. В 1936 году был казнен на электрическом стуле.

6. Дэвид Паркер Рэй





Дэвид Паркер Рэй был серийным насильником и убийцей. Чтобы реализовать свои фантазии, Рэй оборудовал звукоизоляцией трейлер грузовика, который назвал своим «ящиком с игрушками». Чтобы жертвы не сообщали о преступлении, Рэй накачивал их лекарственными препаратами, вызывающими амнезию. Полиция подозревала, что на его совести не менее 60 жертв. Серийный убийца не дожил до приговора и умер в тюрьме от сердечного приступа.

7. Джон Джордж Хейг





Британский серийный убийца, осужденный за убийство шести человек, хотя сам он утверждал, что убил девять. В молодости Хейг попал в тюрьму за мошенничество и там отрабатывал на мышах метод уничтожения тела путем растворения его в серной кислоте. Он освободился в 1943 году и сразу же приступил к экспериментам на людях. Хейг полагал, что если тела нет, то нет и обвинения в убийстве. Большая часть убийств была мотивирована финансовой выгодой, поскольку он подделывал бумаги и продавал имущество жертв. Хейг был повешен 10 августа 1949 года.

8. Джон Уэйн Гейси





Гэйси, казалось, вел нормальную жизнь. Он владел строительным бизнесом, жил с женой и падчерицами, считался социально активным гражданином и был даже представлен первой леди Розалин Картер в 1978 году. На благотворительных мероприятиях и в детских больницах Гейси обычно выступал в костюме клоуна. За этой маской скрывался серийный убийца и насильник мальчиков-подростков. 26 из 33 своих жертв он похоронил в подвале собственного дома. Пойман, осужден и казнен в 1994 году.

Текст: Flytothesky.ru