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Тест: Насколько вы скептичны?
07.05.2017 18:44 — Калейдоскоп | Flytothesky
«По дороге из города Скептицизм мне пришлось пройти через долину Неоднозначность», — писал Адам Смит. А как вы относитесь ко всему, что вас окружает? Может, вы называете себя однозначным реалистом и воспринимаете мир таким, каков он есть, но с капелькой спепсиса? Или же вы ярый сторонник фантастического видения мира и ваши неоднозначные взгляды делают вашу жизнь красочнее и ярче? Наш
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«По дороге из города Скептицизм мне пришлось пройти через долину Неоднозначность», — писал Адам Смит. А как вы относитесь ко всему, что вас окружает? Может, вы...
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