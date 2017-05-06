Тест: Насколько вы скептичны?

«По дороге из города Скептицизм мне пришлось пройти через долину Неоднозначность», — писал Адам Смит. А как вы относитесь ко всему, что вас окружает? Может, вы называете себя однозначным реалистом и воспринимаете мир таким, каков он есть, но с капелькой спепсиса? Или же вы ярый сторонник фантастического видения мира и ваши неоднозначные взгляды делают вашу жизнь красочнее и ярче? Наш тест поможет определить степень вашего недоверчивого отношения к реальности!

Текст: Flytothesky.ru

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Какова ваша секретная психическая способность?