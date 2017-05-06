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Малыш радостно хохочет, пока спасатели пытаются вызволить его из машины

07.05.2017 18:33 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В британском графстве Корнуолл 14-месячный Брендон Грин случайно заперся в машине, оставив свою маму Кирсти Грин снаружи.

Малыш радостно хохочет, пока спасатели пытаются вызволить его из машины

Кирсти на минуту оставила свои ключи в машине, чтобы сложить купленные продукты в багажник. И Брендон сразу же заблокировал двери.

Малыш радостно хохочет, пока спасатели пытаются вызволить его из машины

Вызванный персонал службы экстренной помощи был озадачен: малыша нужно было вытащить из машины, не травмировав его. Это было немного сложно, поскольку Брендон весело хохотал и активно передвигался по салону.

Похоже, его совсем не напугала ситуация. Скорее, он находил её забавной, и ему явно нравилось внимание.

Малыш радостно хохочет, пока спасатели пытаются вызволить его из машины

Спасатели попытались вскрыть двери, но безуспешно.

Через какое-то время Брендону наскучило одиночество, и он захотел наружу.

Малыш радостно хохочет, пока спасатели пытаются вызволить его из машины

Спасатели решили разбить заднее окно, чтобы вытащить Брендона.

Малыш радостно хохочет, пока спасатели пытаются вызволить его из машины

Ошибка с ключами оказалась очень опасной и дорогостоящей.

У магазинной тележки отсутствовали ремни для детей, поэтому Кирстен посадила Брендона в машину, так как активный малыш все время порывался встать в тележке, а это было небезопасно.

Как только Брендон заперся изнутри, Кирсти запаниковала, но люди моментально пришли на выручку и вызвали спасателей. К счастью, был прохладный день и Брендону не грозило перегревание в закрытой машине.

Разбитое окно стоило того, чтобы Брендон был в безопасности.

Малыш радостно хохочет, пока спасатели пытаются вызволить его из машины

«Спасатели – настоящие профессионалы, они развлекали Брендона, а он развлекал их», – рассказывает Кристи Грин.

Малыш радостно хохочет, пока спасатели пытаются вызволить его из машины

Вот такой улыбкой малыш встречал спасателей.Малыш радостно хохочет, пока спасатели пытаются вызволить его из машины

Малыш радостно хохочет, пока спасатели пытаются вызволить его из машины

Текст: Flytothesky.ru

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В британском графстве Корнуолл 14-месячный Брендон Грин случайно заперся в машине, оставив свою маму Кирсти Грин снаружи. Кирсти на минуту оставила свои ключи в...

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