Малыш радостно хохочет, пока спасатели пытаются вызволить его из машины

В британском графстве Корнуолл 14-месячный Брендон Грин случайно заперся в машине, оставив свою маму Кирсти Грин снаружи.





Кирсти на минуту оставила свои ключи в машине, чтобы сложить купленные продукты в багажник. И Брендон сразу же заблокировал двери.

Вызванный персонал службы экстренной помощи был озадачен: малыша нужно было вытащить из машины, не травмировав его. Это было немного сложно, поскольку Брендон весело хохотал и активно передвигался по салону.

Похоже, его совсем не напугала ситуация. Скорее, он находил её забавной, и ему явно нравилось внимание.





Спасатели попытались вскрыть двери, но безуспешно.

Через какое-то время Брендону наскучило одиночество, и он захотел наружу.

Спасатели решили разбить заднее окно, чтобы вытащить Брендона.





Ошибка с ключами оказалась очень опасной и дорогостоящей.

У магазинной тележки отсутствовали ремни для детей, поэтому Кирстен посадила Брендона в машину, так как активный малыш все время порывался встать в тележке, а это было небезопасно.

Как только Брендон заперся изнутри, Кирсти запаниковала, но люди моментально пришли на выручку и вызвали спасателей. К счастью, был прохладный день и Брендону не грозило перегревание в закрытой машине.

Разбитое окно стоило того, чтобы Брендон был в безопасности.





«Спасатели – настоящие профессионалы, они развлекали Брендона, а он развлекал их», – рассказывает Кристи Грин.





Вот такой улыбкой малыш встречал спасателей.





Текст: Flytothesky.ru

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