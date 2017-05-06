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Малыш радостно хохочет, пока спасатели пытаются вызволить его из машины
07.05.2017 18:33 — Калейдоскоп | Flytothesky
В британском графстве Корнуолл 14-месячный Брендон Грин случайно
Кирсти на минуту оставила свои ключи в машине, чтобы сложить купленные продукты в багажник. И Брендон сразу же заблокировал двери.
Вызванный персонал службы экстренной помощи был озадачен: малыша нужно было вытащить из машины, не травмировав его. Это было немного сложно, поскольку Брендон весело хохотал и активно передвигался по салону.
Похоже, его совсем не напугала ситуация. Скорее, он находил её забавной, и ему явно нравилось внимание.
Спасатели попытались вскрыть двери, но безуспешно.
Через какое-то время Брендону наскучило одиночество, и он захотел наружу.
Спасатели решили разбить заднее окно, чтобы вытащить Брендона.
Ошибка с ключами оказалась очень опасной и дорогостоящей.
У магазинной тележки отсутствовали ремни для детей, поэтому Кирстен посадила Брендона в машину, так как активный малыш все время порывался встать в тележке, а это было небезопасно.
Как только Брендон заперся изнутри, Кирсти запаниковала, но люди моментально пришли на выручку и вызвали спасателей. К счастью, был прохладный день и Брендону не грозило перегревание в закрытой машине.
Разбитое окно стоило того, чтобы Брендон был в безопасности.
«Спасатели – настоящие профессионалы, они развлекали Брендона, а он развлекал их», – рассказывает Кристи Грин.
Вот такой улыбкой малыш встречал спасателей.
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В британском графстве Корнуолл 14-месячный Брендон Грин случайно заперся в машине, оставив свою маму Кирсти Грин снаружи. Кирсти на минуту оставила свои ключи в...
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