10 самых медленных животных планеты

Вам приелись образы стремительной погони поджарого льва за прыгучей газелью и мускулистых ягуаров, обгоняющих ветер? Да, все эти звери способны очень быстро двигаться, это известно всем. Но почему бы не посмотреть и на обратную сторону монеты? Давайте обратим свои взгляды на мир спокойствия и вдумчивости. Какие животные в дикой природе наиболее неторопливы?

1. Садовая улитка





Неудивительно, что именно знакомая большинству из нас простая садовая улитка имеет статус самого медленно двигающегося в мире животного. Максимальная скорость ее перемещений достигает 1,3 сантиметра в секунду (78 см в минуту или 47 метров в час). Это означает, что прохождение километра пути займет у нее 21 час. Мда… некоторые растения растут быстрее, чем это существо передвигается!

2. Ленивец





Самое медленное животное в мире признается многими людьми также и одним из наиболее очаровательных созданий, живущих на нашей планете: только посмотрите, какой он славный! Если ленивец вознамерится сдвинуться с места, он сможет развить скорость максимум до 2 м в минуту, то есть 0,12 км / ч. Действительно, куда спешить?

3. Морская звезда





Сложно представить, но это факт – некоторые виды морских звезд перемещаются быстрее, чем ленивцы и улитки. В мире существует около 1500 видов морских звезд и большинство из них не отличается успехами в быстром передвижении. Вид Dermasterias imbricata может двигаться со скоростью всего 15 см в минуту, а вот Luidia foliolata, именуемая песчаной морской звездой, способна путешествовать с прямо-таки молниеносной для своих собратьев скоростью в 2,8 м в минуту (0,168 км / ч).

4. Гигантская черепаха





Гигантская черепаха занимает уверенную позицию лидера среди самых медленных рептилий, а также является одним из самых медленных животных планеты. Однако, учитывая продолжительность жизни в 190 лет, можно полагать, что эти спокойные ребята никуда и не торопятся. И, кроме того, кто бы не предпочел сбавить темп при внушительном весе в 300 кг?

5. Коала





Сумчатые зверьки коалы имеют австралийское происхождение и, подобно ленивцам, крайне милы и невероятно медленны. А к чему им спешка? Эвкалиптовых листьев хватит на всех!

6. Слизняк





Слизни создают впечатление голых или лишившихся своих домиков улиток. Двигаются они, как и их родственники-«домоседы», более, чем степенно. За всю историю наблюдений ученых за умопомрачительно-насыщенной жизнью слизняков максимальной зафиксированной скоростью перемещения была 0,3 км / ч.

7. Морской конек





На Земле обитает 54 вида коньков. Размер этих созданий колеблется в диапазоне от 1,5 до 35,5 см. Морские коньки плавают в вертикальном положении, и они делают это весьма плохо: медленнее, чем самые неспешные обитатели водной стихии. Их скоростной максимум – около 1,5 м в час, и этот факт позволяет называть морских коньков самыми медленными рыбами планеты.

8. Аризонский ядозуб





Это симпатичное чудище также известно под именем Гила-монстр. Размер такого крупного пресмыкающегося может достигать 60 см, а вес составляет, как правило, от 350 до 700 г. Ядозуб – единственная ядовитая ящерица родом из Соединенных Штатов и один из двух известных видов ядовитых ящериц Северной Америки. Но для человека Гила не представляет большой угрозы, поскольку движется она невероятно медленно.

9. Ламантин





Ламантины или морские коровы являются морскими млекопитающими. Их размер достигает 4 м в длину, а весят они порой целых 590 кг. Передвигать такой внушительный вес в толще воды призваны веслообразный хвост и довольно скромные по сравнению с объемами тела ласты. Неудивительно, что эти тихони не отличаются особой прытью.

10. Американский вальдшнеп





Самой медленной птицей в мире считается американский вальдшнеп. Хотя он, конечно же, намного быстрее остальных животных в этом списке, вальдшнеп удерживает рекорд самого медленного птичьего полета, когда-либо зарегистрированного наукой – 8 км / ч.

Текст: Flytothesky.ru