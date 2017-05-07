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Тест: Страдаете ли вы психическим расстройством

08.05.2017 14:23 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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У вас вызывает раздражение то, что лежит не на своём месте, не вод тем углом или выглядит странно и необычно? Эти признаки могут служить характеристикой не перфекционизма, а нервного расстройства. Оно характеризуется навязчивыми идеями о чистоте и порядке, где ваши вещи разложены в шкафу по полочкам в буквальном смысле. Возможно, вы просто такой человек: ответственный, аккуратный и чистоплотный, и ваши привычки всего лишь отражают характер и убеждения. Пройдите наш тест, чтобы убедиться в том, что вы не переходите грань и не страдаете нервным расстройством.Тест: Страдаете ли вы психическим расстройством

 

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У вас вызывает раздражение то, что лежит не на своём месте, не вод тем углом или выглядит странно и необычно? Эти признаки могут служить характеристикой не...

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