Как выглядит противоположность животного-альбиноса?

Внешность альбиносов обусловлена недостатком меланина в коже. Но раз бывает недостаток, значит, может быть и переизбыток. Соответственно, противоположное состояние вызвано слишком большим количеством меланина в коже и его называют меланизм. Меланин – темный пигмент, влияющий на цвет волос, глаз, кожи. Чем темнее кожа животного или человека, тем больше в ней меланина.





Ученые полагают, что многие животные естественно эволюционировали к более темному цвету, чтобы легко маскироваться в своей среде обитания. Пантера, например, охотится по ночам и «носит пальто» из черного меха. А вот тигр не так хорошо замаскирован, чтобы охотиться с наступлением темноты.

Меланизм у людей может быть заметным, и он обычно проявляется в виде темных пятен на разных участках кожи. Кстати, столь любимый многими загар – это просто выработка меланина вашим телом под воздействием солнечных лучей. Итак, если одни люди (и животные) рождаются с альбинизмом, другие могут родиться с меланизмом, то есть с очень темной кожей, а то и полностью черной.

У животных меланизм может быть преимуществом. Помимо плюса в виде удачной ночной охоты, есть предположение, что черные кошки умнее своих белых собратьев. Они лучше владеют своим телом, быстрее реагируют и у них более устойчивая нервная система. Теоретически возможно и существование львов с меланизмом, но их пока обнаружено не было, а популярная интернетовская фотография с черным львом – это обычный фейк.

Натуральный меланин присутствует у многих животных, от белок до пантер. Однако индустриальный меланизм – дело рук человека, и это состояние приводит к тому, что некоторые животные постепенно меняют цвет и становятся темными. Например, бабочка березовая пяденица изначально была преимущественно белой, и она когда-то без труда пряталась в лесах. С конца 18 века появилась сажа, копоть и прочее загрязнение, и теперь у этой бабочки мало белых пятен и больше черных. Атмосферные условия придали коре деревьев более темный цвет, стало быть, бабочке пришлось сменить окрас, чтобы выжить.

Британское Королевское общество защиты птиц (RSPB) говорит о том, что морские птицы тоже начинают потихоньку темнеть – это пока не яркое проявление меланизма, но повышенная выработка меланина, и их нынешний рацион питания также имеет огромное влияние на пигментацию.

Текст: Flytothesky.ru

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