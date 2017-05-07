Этот парень потратил 35 тысяч долларов, чтобы превратиться в эльфа

Косплей – явление не новое, но 25-летний аргентинец Луис Падрон решил косплеить по-взрослому. Парень не пожалел 35 тысяч долларов на хирургию и другие косметические процедуры, чтобы превратиться в самого настоящего эльфа. Сегодня в Луисе уже 40 филлеров, плюс инъекции ботокса, липосакция челюсти, переделка носа, отбеливание кожи лазером, полное удаление волос на теле и опасная операция по изменению цвета глаз с коричневого до ярко-голубого.

«Я хотел подрезать и вытянуть уши, чтобы сделать их заостренными, как у эльфов. Подбородок стал тоже более острым. Также мне сделали подтяжку лица и подтяжку глаз, чтобы придать им кошачью форму. Ну и без имплантов не обошлось», – делится Луис своими результатами.

























Текст: Flytothesky.ru