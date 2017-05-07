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Этот парень потратил 35 тысяч долларов, чтобы превратиться в эльфа
08.05.2017 15:28 — Калейдоскоп | Flytothesky
Косплей – явление не новое, но 25-летний аргентинец Луис Падрон решил косплеить по-взрослому. Парень не пожалел 35 тысяч долларов на хирургию и другие косметические процедуры, чтобы превратиться в самого настоящего эльфа. Сегодня в Луисе уже 40 филлеров, плюс инъекции ботокса, липосакция челюсти, переделка носа, отбеливание кожи лазером, полное удаление волос на теле и опасная операция по изменению цвета глаз с коричневого до ярко-голубого.
«Я хотел подрезать и вытянуть уши, чтобы сделать их заостренными, как у эльфов. Подбородок стал тоже более острым. Также мне сделали подтяжку лица и подтяжку глаз, чтобы придать им кошачью форму. Ну и без имплантов не обошлось», – делится Луис своими результатами.
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Косплей – явление не новое, но 25-летний аргентинец Луис Падрон решил косплеить по-взрослому. Парень не пожалел 35 тысяч долларов на хирургию и другие косметические...
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