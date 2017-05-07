«Прочесть через 5 лет»: сегодня я обнаружил письмо, которое писал самому себе в будущее

Как же быстро летит время! Хочется все успеть, все попробовать, воплотить все цели и желания. Кстати, о планах. Вы когда-нибудь пробовали писать письмо самому себе в будущее? Это не совсем обычный список задач, который люди обычно пишут в начале года, а целый портрет человека. Ровно 5 лет назад я написал такое письмо самому себе. Каким же было мое удивление, когда я читал строки, посвященные мне, только немного другому: возмужавшему, добившемуся определенных успехов. В тот момент внутри меня как будто взорвалась бомба, создавая ощущение диссонанса. Назад в будущее? Вперед в прошлое? В этом видео я поделюсь с вами этим письмом и…

PS: Интернет-журналу Flytothesky.ru сегодня исполнилось 5 лет! Спасибо вам, друзья, за поддержку, внимание, лайки, репосты! С Днем рождения, дорогой Флай!