ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Прочесть через 5 лет»: сегодня я обнаружил письмо, которое писал самому себе в будущее

08.05.2017 17:32 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Как же быстро летит время! Хочется все успеть, все попробовать, воплотить все цели и желания. Кстати, о планах. Вы когда-нибудь пробовали писать письмо самому себе в будущее? Это не совсем обычный список задач, который люди обычно пишут в начале года, а целый портрет человека. Ровно 5 лет назад я написал такое письмо самому себе. Каким же было мое удивление, когда я читал строки, посвященные мне, только немного другому: возмужавшему, добившемуся определенных успехов. В тот момент внутри меня как будто взорвалась бомба, создавая ощущение диссонанса. Назад в будущее? Вперед в прошлое? В этом видео я поделюсь с вами этим письмом и…

PS: Интернет-журналу Flytothesky.ru сегодня исполнилось 5 лет! Спасибо вам, друзья, за поддержку, внимание, лайки, репосты! С Днем рождения, дорогой Флай!

<div class= 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как же быстро летит время! Хочется все успеть, все попробовать, воплотить все цели и желания. Кстати, о планах. Вы когда-нибудь пробовали писать письмо самому себе в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Этот парень потратил 35 тысяч долларов, чтобы превратиться в эльфа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика