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Аэрофлот отменил около 10 дневных рейсов между Москвой и Минском 9 мая
08.05.2017 18:39 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая — Sputnik. Авиакомпания "Аэрофлот — российские авиалинии" отменила дневные рейсы между Москвой и Минском на 9 мая. По данным онлайн-табло, в Шереметьево отменено почти 10 рейсов, столько же вылетят или прибудут с опозданием.
Sputnik не удалось дозвониться в пресс-центр авиакомпании. О причинах изменений в расписании не говорится. Их предполагаемая причина — неблагоприятные погодные условия. На данный момент московский регион накрыл снегопад. Ночью в российской столице похолодает до 0 градусов, сохранится сильный ветер, сообщается в прогнозе погоды.
Дневные рейсы между Москвой и Минском были отменены и 8 мая. Об этом проинформировали на сайте аэропорта Шереметьево. О причинах отмены авиарейсов также официально не сообщалось.
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Вероятная причина изменений – неблагоприятная погода: московский регион накрыл снегопад.
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