Неразгаданные тайны Зоны 51

Некоторые люди говорят о том, что Зона 51 – это не просто клочок пустыни, это самое настоящее душевное состояние. Вернёмся к этому интригующему утверждению немного позднее. На самом деле Зона 51 – это участок правительственной земли, которая находится в штате Невада, в 135 км к северу от Лас-Вегаса. Столь бесхитростное название якобы возникло банально: оно было позаимствовано с обозначения на одной из старых карт.





На территории Зоны 51, у берега озера Грум-Лейк (Groom Dry Lake) располагается база ВВС США, впрочем, данный факт правительство никогда не обсуждает. Известно только то, что это озеро было выбрано в середине 1950-х годов для тестирования самолёта-шпиона U-2. Место сочли удачным в связи с его удаленностью и наличием высохшего дна озера для посадок. Кроме того, база стала традиционным испытательным полигоном для новейшей разведывательной летательной техники. А ещё известно, что это самая длинная взлетно-посадочная авиационная полоса в мире.





Поскольку официальной информации о Зоне 51 ничтожно мало, то вполне естественно, что вокруг неё возникли и мощно расцвели всевозможные домыслы, гипотезы и слухи. Всё, что намертво засекречено (как этот военный объект), просто не может не вызвать появление самых невероятных историй и баек.

Большинство слухов, конечно же, связано с НЛО и захваченными инопланетянами. Начиная с конца 1980-х годов, туристы и просто любопытствующие массово приезжали на государственные земли, расположенные ближе всего к Зоне 51, пытаясь сделать снимки неба для получения доказательств о существовании инопланетных летательных аппаратов.

Кстати, если вы будете бродить вблизи неогороженной границы военного назначения, вы существенно рискуете. Вас могут запросто арестовать и оштрафовать на малоприятную сумму в 600 долларов. Границу Зоны 51 патрулируют охранники частных служб, именуемые «camo dudes» (камуфляжные чуваки). Как правило, вы не можете подобраться к базе ближе, чем на 40 километров, не говоря уж о том, чтоб пробраться на территорию, с которой можно хоть что-то разглядеть.

Для тех, кто во всём и во всех видит заговоры, Зона 51 стала популярным местом-символом того, как коварное правительство США всеми силами скрывает правду об НЛО. Вот почему Зону 51 иногда называют душевным состоянием.

Один гражданин по имени Боб Лазар, например, утверждает, что ему пришлось некоторое время работать с внеземными летающими тарелками на специальной установке возле озера Папуз (Papoose), которое находится южнее озера Грум-Лейк в области S-4. По крайней мере, так он обозначает это место. Хотя его информация привлекла неимоверное количество внимания общественности, тем не менее, пока не существует ни одного способа, чтобы подтвердить или, напротив, опровергнуть рассказы Лазара.

Другие истинные адепты теории об НЛО считают, что корабль инопланетян разбился возле Розуэлла, штат Нью-Мексико, в 1947 году. Кроме того, они полны абсолютной уверенности в том, что осколки инопланетной тарелки и тела её экипажа были доставлены в Зону 51 для исследования, где и доныне хранятся. Весомости их аргументам добавляет и видеосъемка якобы вскрытия тела инопланетянина после крушения в Розуэлле.









Всем и так давно понятно, что в Зоне 51 давным-давно происходят загадочные, а то и почти мистические вещи. Но что именно — так и остаётся полной тайной.

Текст: Flytothesky.ru