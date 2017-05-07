10 возможных последующих этапов в эволюции человека

Человечество никогда не прекращает развиваться и изменяться. Конечно, за отрезок одной человеческой жизни заметить какие-либо изменения нереально, но как может развивать хомо сапиенс в дальнейшем можно немного спрогнозировать. Итак, что ждать от человека в течение следующих 200 тысяч лет – при условии, что цивилизация будет продолжать двигаться по тому же пути, что и сегодня.

1. Моноэтничность





Мультикультурализм – суть современного общества. Поэтому не исключено, что люди могут эволюционировать в единую этническую группу, если смешение культур будет продолжаться: то есть они постепенно начнут терять отличительные черты своей этнической принадлежности, и слово «раса» попросту устареет и перестанет существовать.

2. Ослабление иммунной системы





Поскольку люди все более зависят от лекарственных средств, мы можем ожидать, что иммунная система человека станет ослабляться. Другими словами, если за выживание отвечает помощь извне, то внутренние функции устареют. Зачем организму мощная иммунная система, если все патогенные микроорганизмы устраняются с помощью лекарств?

3. Атрофия мышц





Есть две предсказуемые причины постепенного физического ослабления человеческой расы. Во-первых, наша растущая зависимость от технологий. Чем меньше каждое поколение работает физически, тем больше вероятность того, что весь вид будет ослабевать. Вторая возможная причина атрофии мышц – немного более фантастическая, но она станет актуальной, если мы когда-либо переместимся в космос, где физическая сила менее нужна для повседневной деятельности.

4. Увеличение роста





Рост человека стремительно увеличивается: за последние 150-200 лет мы выросли на 10 см. Скорее всего, основной причиной такого роста является улучшение питания. Пока у нас есть доступ к неограниченному количеству пищи, мы будем тянуться вверх. Будет ли небо нашим пределом или мы остановимся где-нибудь среди крон деревьев, покажет только время… и эволюция.

5. Потеря волос





Люди уже давно потеряли большую часть волосяного покрова на теле и, видимо, будут продолжать и дальше лысеть. Женщинам, наверное, такая перспектива понравится больше, нежели мужчинам, хотя говорят, что лысина – это чертовски сексуально.

6. Перепрошивка мозга





Технологии уже повлияли на работу нашей памяти. Человеческий мозг, являясь машиной, стремящейся к максимальной эффективности, обычно запоминает месторасположение информации, а не информацию как таковую. Намного легче запомнить, куда вы положили книгу, чем вспомнить её фактическое содержание. В эпоху Интернета эта особенно заметно. Сколько раз вы пытались что-то вспомнить, а вместо этого просто искали ответ? Google и Википедия знают все! По мере совершенствования технологий наш мозг адаптируется – возможно, в ущерб нашей памяти.

7. Более мелкие зубы





Наиболее очевидным изменением будет исчезновение зубов мудрости, которые фактически не нужны, а в некоторых этнических группах они уже отсутствуют. Кроме этого, мы можем также ожидать, что наши зубы станут меньше. Только за последние 100 тысяч лет они у нас уменьшились вдвое. Так что эта тенденция, скорее всего, сохранится и в будущем.

8. Уменьшение пальцев на ногах





Древние люди пальцы ног использовали для выживания. Поскольку мы уже не лазим по деревьям, а ходим, то наши пальцы медленно уменьшились до нынешнего размера – вряд ли мы ими ухватим даже маленькую ветку дерева. Мало того, эволюция постепенно избавляет нас от мизинцев, поскольку люди могут обойтись и без них – для ходьбы и равновесия нам вполне достаточно и больших пальцев.

9. Увеличение / уменьшение объема черепа





Существуют две теории о размере черепа. Лагерь «маленького черепа» утверждает, что человеку не особо нужна большая голова, так как она у нас и при рождении не такая уж маленькая, а у крупноголовых младенцев велик риск при рождении, потому размер головы останется неизменным или даже уменьшится с течением времени.

10. Самосовершенствование





Люди могут в конечном итоге достичь той точки, когда они сами станут управлять эволюцией с помощью технологий. Скажем, самосовершенствование посредством бионических органов или путем селекции генов, когда потенциальные родители выбирают черты своего ребенка до рождения. Если это будет разрешено, то отбор генов рискует привести к буму рождения так называемых «дизайнерских детей», в которых устраняются все дефекты, а также нежелательные признаки. То есть, это потенциально может закончиться попыткой создания совершенных людей.

Текст: Flytothesky.ru