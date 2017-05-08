Президент Беларуси принимает участие в торжествах по случаю Дня Победы

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем возложили цветы к обелиску на Площади Победы.

В центре белорусской столице во вторник проходят торжества, приуроченные к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В след за главой государства венки возложили и другие высшие должностные лица страны, а также представители ветеранских, общественных, молодежных и детских организаций, аккредитованных в стране дипмиссий и простые минчане, которые пришли на Площадь Победы, чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны.

Также Минск впервые в этом году присоединился к акции "Бессмертный полк", Sputnik вел прямую трансляцию шествия минчан с портретами ушедших дедов и прадедов, ветеранов войны>>

В целом же в Минске будет организовано более 80 праздничных площадок, где можно будет, в частности, спеть или потанцевать под песни военных лет, попробовать блюда полевой кухни — окунуться в атмосферу 40-ых годов прошлого века.

Завершит празднования в белорусской столице праздничный салют из 30 залпов в нескольких точках города. Власти обещают, что особенно зрелищным будет вид на ночное небо Минска в центральных парках столицы.