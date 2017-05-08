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Лукашенко: 9 Мая - особый для белорусов день

09.05.2017 12:15 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к соотечественникам после церемонии возложения цветов к обелиску на Площади Победы и вместе с собравшимся в центре Минска почтил память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Лукашенко: 9 Мая - особый для белорусов день
© Sputnik/
Президент Беларуси принимает участие в торжествах по случаю Дня Победы

"В истории немало судьбоносных дат, но 9 Мая — особый день", — заявил белорусский лидер, обращаясь к собравшимся.

Лукашенко осудил попытки переписать историю.

"Мы не можем допустить и не перестанем преклоняться перед мужеством земляков, прошедших через адский огонь войны", — сказал он.

При этом глава государства признал, что человечество оказалось у опасной черты новой мировой войны. Угрозы, по его словам, подвергается и Беларусь: в сопредельных странах накапливаются арсеналы, размещаются военные базы, проводятся маневры, с помощью пятой колоны происходят попытки расшатать ситуацию внутри страны.

"Особую значимость приобретают бдительность и и обеспечение безопасности государства. Как зеницу ока необходимо беречь мир и согласие в родном доме", — подчеркнул президент.

 
Теги: Минск
 
 
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За несколько секунд до выступления президента Беларуси в храмах Минска начали звонить колокола.

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