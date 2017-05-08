Редкие фотографии Нью-Йорка 1950-х годов

Самые неожиданные открытия могут быть прямо у вас под носом. Так произошло и с Сореном Ларсоном, который обнаружил коробку с негативами полувековой давности, оставленные его дедушкой Фрэнком Ларсоном. На этих старых снимках жители Нью-Йорка из всех слоев общества из той эпохи, которая ассоциируется с Мэрилин Монро, Холодной войной и «бэби-бумом».

Сын шведских иммигрантов конца 19 века, Фрэнк Ларсон был одаренным фотографом в 40-х и 50-х годах. Но вряд ли он мог догадываться, что слава к нему придет уже после смерти. Обширная коллекция черно-белых фотографий Ларсона сейчас экспонируется в Музее искусств Квинс.

Фрэнк Ларсон умер в 1964 году, а его вдова Элеонора сложила в коробки все его вещи и перенесла на чердак. Полвека спустя на них наткнулся Сорен Ларсон, внук Фрэнка. В коробках было 100 пакетов с негативами. Вот как описывает свои впечатления Сорен:

«Когда я начал распечатывать каждый пакет и просматривать негативы на свет, это было похоже на путешествие во времени назад в Нью-Йорк начала 50-х. Я видел работы моего дедушки и всегда восторгался ими – они лежат в наших старых семейных альбомах. Мой отец также с восхищением говорил о любви его отца к фотографии и о том, как он выбирался в город с фотоаппаратом каждые выходные».

Посмотрите на Большое Яблоко, глазами одаренного фотографа. Фрэнк Ларсон заставит вас снова влюбиться в этот город.

1. Так одевались школьницы в 1953 году.





2. Таймс-Сквер, 1954.





3. Билетная касса на Таймс-Сквер в 1954 году. Неоновые огни на Бродвее даже тогда были очень яркими.





4. Катание на коньках в Рокфеллер-Плаза, ноябрь 1954 года.





5. Угол Мотт-Стрит в китайском квартале, январь 1953 года. Восток встречается с Западом – рикша и кабриолет.





6. В ожидании поезда, 1954 год.





7. Разговор за чашечкой кофе, 1954 год.





8. Другая перспектива Крайслер-Билдинг, 1953 год.





9. 50-я улица, 28 октября 1954 года. Сейчас здесь ресторан T.G.I. Fridays.





10. Обзорная экскурсия, 1952 год.





11. Марбл-Хилл в Бронксе, 1955 год.





12. Моряки в Центральном парке, ноябрь 1953 года.





13. Полицейские выглядят очень по-граждански в 1953 году.





14. Мастерская по ремонту обуви, 1957 год.





15. Кто главный на этом фото? 1955 год.





16. Надо бы сделать селфи… и подождать полвека до публикации. Апрель 1954 года.





17. Чистка обуви. Апрель 1954 года.





18. Прогулка под аркой Клойстерс, 1953 год.





19. День, проведенный в Публичной библиотеке Нью-Йорка, 1955 год.





20. Хеллс-Китчен, угол 9-й авеню и 39-й улицы, декабрь 1953 года.





21. Дети в парке Киссена, май 1954 года.





22. Игра в софтбол в Центральном парке. 1953 год.





23. Люди старались не ходить поздними вечерами. Угол Флетчер-стрит и Уотер-стрит, апрель 1958 года.





24. Люди в центре города, декабрь 1954 года.





У Фрэнка Ларсона был талант рассказывать истории в фотографиях. На сайте , который Сорен Ларсон создал в память о своем деде, вы можете увидеть и другие его работы.





Текст: Flytothesky.ru

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