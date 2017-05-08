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Мы угадаем ваш пол, основываясь на вашей логике
09.05.2017 11:51 — Калейдоскоп | Flytothesky
Как вы относитесь к стереотипу о том, что женской логики не существует? А что вы можете сказать о пресловутой мужской логике? И вообще, если не брать в расчёт жизненные ситуации, можно ли по ответам на обычные логические вопросы понять, рассуждает мужчина или женщина? Мы подготовили 10 несложных вопросов, однако не спешите с результатом, всё не так очевидно, как вам кажется!
Как насчет еще одного интересного теста?
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Как вы относитесь к стереотипу о том, что женской логики не существует? А что вы можете сказать о пресловутой мужской логике? И вообще, если не брать в расчёт...
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