Мы угадаем ваш пол, основываясь на вашей логике

Как вы относитесь к стереотипу о том, что женской логики не существует? А что вы можете сказать о пресловутой мужской логике? И вообще, если не брать в расчёт жизненные ситуации, можно ли по ответам на обычные логические вопросы понять, рассуждает мужчина или женщина? Мы подготовили 10 несложных вопросов, однако не спешите с результатом, всё не так очевидно, как вам кажется!

Как насчет еще одного интересного теста?

Ответьте на несколько вопросов, а мы угадаем ваш цвет волос!