3 жизненных ошибки, которые будут терзать вас перед смертью

У каждого из нас жизнь идет своим чередом, и порой мы не задумываемся всерьез о принятых решениях, их последствиях и о нашем поведении в целом. Далеко не все мечты и планы сбываются с легкостью, и постоянно мы оставляем все на потом, мол еще не поздно и времени предостаточно. Даже осознавая собственные ошибки, мы не придаем им большого значения и дальше плывем по привычному для нас течению. Но однажды в нашей жизни наступает такой момент, когда пора «подбивать итоги» проделанного пути, делать выводы и осмыслить, для чего мы жили все это время, которое осталось позади.





Интересные заметки

В одной из поликлиник США работала медсестра, которая присматривала за пациентами, находящимися в безнадежной ситуации. В ходе обследований было очевидно, что больным оставалось жить очень мало времени, буквально пару недель или месяцев. Женщине приходилось оказывать помощь психологического плана, что являлось очень непростой задачей. Согласитесь, довольно трудно успокаивать человека и говорить с ним, понимая при этом, что его смерть уже практически «у дверей».

Так вот, в ходе общения с обреченными ей доводилось слышать признания о самых сокровенных чувствах и сожалениях, таящихся в душе больных людей. Они делились своей горечью и раскаивались в поступках, в образе жизни, который вели на протяжении стольких лет. Медсестра делала некие краткие заметки о том, на что жаловались ее подопечные. Самое поразительное в итоге оказывается то, что людей терзают примерно одни и те же ошибки прожитой жизни, хотя все пациенты были совершенно разными по темпераменту и характеру.

Что же так мучает всех перед смертью?

Исходя из того, что отмечала медсестра после общения с людьми в предсмертном состоянии, можно выделить 3 основных сожаления, которые не дают большинству людей покоя на закате жизни.

1. Жизнь прошла так, как хотели от вас, а не как ВЫ САМИ этого хотели

Это наиболее частое разочарование в самом себе из всех, что поведали умирающие. Бесспорно, человек не может жить вне социума, и мнение окружающих людей для нас очень важно. Поэтому нередко случается так, что с самого детства человек идет на поводу у своих близких, родителей, друзей, начальства и т. д.

Это может дойти до того, что вы и сами не поймете, как прожили целую жизнь практически до самого конца так, как решили за вас другие люди. Приведем для понимания характерный пример. Еще со школы мальчик мечтает стать спортсменом. Он восхищается своими кумирами, к примеру, в баскетболе. Ему нравится играть, у него это получается, есть талант. Но после школы родители все-таки захотели, чтобы их сын стал финансистом. Парень получает диплом и в итоге работает в офисе не покладая рук, зарабатывает при этом большие деньги. Все его мысли полностью направлены на работу и заработок. Но вся проблема в том, что это не приносит ему ни капельки счастья.

У него нет верных друзей, любящей жены, отсутствует какое-либо хобби, он забыл о спорте. Спустя время, уже зрелый мужчина, добившийся стабильности и уверенности в завтрашнем дне, на почве постоянных нервов и напряжения получает серьезное заболевание сердца, которое ведет его к погибели. И вот, находясь на предсмертном одре, этот мужчина просто подавлен из-за осознания того, что прожил все это время «под дудочку» родителей и коллег по работе. Именно теперь он вспоминает те планы и мечты, которых так хотел достичь сам еще в молодости, которые сделали бы его счастливым. Осознание того, что нельзя ничего исправить и вернуть вспять перед смертью — просто ужасное, неописуемое чувство.

Таких примеров можно привести бесконечное множество. Поймите для себя, чего желаете достичь, что хотите попробовать, почувствовать. Идите к своим мечтам навстречу, планируйте жизнь так, как сами того хотите. Вы живете в первую очередь для себя, не для окружающих. Тогда в конце пути вы поймете, что прожитые годы принесли вам счастье.

2. Близкие люди остались без вашего внимания

Проблемы на работе, нехватка времени или просто пустяковые ссоры приводят к тому, что ваши друзья и близкие остаются за пределами внимания. Однако часто мы забываем, что именно благодаря им жизнь становится интереснее и лучше во всех отношениях. С друзьями яркие, запоминающиеся моменты со временем перерастают в счастливые воспоминания. Эти отношения являют собой один из главных аспектов счастливо прожитой жизни. Постоянные обещания вроде «потом увидимся», «пока нет времени» и другие подобно этому приводят к глубочайшему сожалению в будущем. Ведь приобрести верных и надежных людей, которые никогда не предадут тебя и не оставят в беде — это большое достижение. Это и есть настоящие друзья, которыми не каждый может похвалиться.

Что и говорить о родителях, ближе и роднее которых нет никого на свете. Иногда мы не так их понимаем, иногда они нас. Но такие вещи необходимо воспринимать проще, это вовсе не повод для длительных ссор и выяснения, кто прав и виноват.

Взаимопонимание и уважение близких для вас людей — это те качества, которые помогут вам в старости почувствовать себя достойным человеком.

3. Вы скрывали свои настоящие чувства и эмоции

Порой нам всем приходится подстраиваться под окружающую нас ситуацию и общество. Без этого никак. Всегда есть ситуации, которые требуют от нас держать себя в определенных рамках. Но быть постоянно скованным и неуверенным — прямой путь к разочарованию и сожалению о собственном поведении.

К примеру, ваш босс либо кто-то другой из вашей компании ужасно вам досаждает. Он до такой степени раздражает своей наглостью, что вы с удовольствием высказали бы ему все, что думаете о нем. Но из-за возможности потерять работу или из-за страха дальнейшего развития событий вы сдерживаете себя. А этот человек все никак не успокоится и продолжает вас унижать. В конце концов перед смертью вы будете угнетать себя, потому что не дали волю эмоциям и не поставили наглеца не место.

То же касается и чувств, которые вы скрываете от любимого человека. Независимо от мотивов, которые побуждают молчать, вы поймете со временем, что раз и навсегда упустили возможность обрести настоящее счастье в личной жизни. Конечно, через года будет и семья, и дети, но будете ли вы рядом с любимым человеком, либо просто «для галочки» — это уже вопрос.

Не стоит стесняться или сомневаться — судьба дает нам шансы, которыми необходимо либо пользоваться, либо сожалеть потом всю оставшуюся жизнь.

Мир вокруг вас создаете именно вы!

Самое страшное чувство перед смертью — это безысходность, когда невозможно уже ничего переделать, исправить на свой лад. Невозможно попрощаться, досказать и доделать то, что так сильно хочется. Всегда следите за собственным выбором и решениями — они либо принесут вам счастье, либо лишат вас его.

Текст: Flytothesky.ru

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