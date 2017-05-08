Самые странные объекты, которые вы можете обнаружить в пустыне

У нас всех есть определенные представления о пустыне: это песок, сухость и, возможно, немного опасных животных. Ну и какие-то странные растения. Однако иногда мы можем увидеть в пустынях то, что меньше всего ожидаем.

1. Пионертаун, Калифорния

Вы когда-нибудь хотели оказаться на Диком Западе? Зайти в салун, заказать виски, запрыгнуть на лошадь и поскакать в прерии? Такое место есть: это Пионертаун в пустыне Мохаве. Он был построен в 1946 году людьми, желавшими воссоздать атмосферу города 1880-х годов, а не просто построить декорацию к фильму. Кстати, здесь даже есть постоянные жители.

2. Озера пустыни Бадайн Джаран, Китай

Пустыня Бадайн Джарайн занимает почти 50 тысяч кв. км, здесь минимум осадков и самые высокие песчаные дюны в мире – так называемые мегадюны в высоту до 300 м. Помимо мегадюн, тут присутствуют и озера, существование которых в пустыне никто не может объяснить, поскольку их не питает ни одна река и не восполняет ни один дождь. Но озера даже и не думают испаряться в сухом климате. Около полусотни озер с соленой водой, а другая половина – пресноводные. Объяснения варьируются от наличия подземных источников до подземной субстанции под названием «палеовода».

3. Прада Марфа, Техас

Очень одинокий магазинчик Prada находится на обочине Трассы 90 в Техасе недалеко от городка с населением около 130 человек. Инсталляция была создана Майклом Элмгрином и Ингаром Драгсетом, а идея одобрена самой Миуччей Прада. Это лжемагазин – он, конечно же, не работает, но зато о нем знает почти весь мир, как о единственном брендовом магазине в пустыне.

4. Гигантские руки, Чили и Уругвай

Пустыня Атакама – одно из наиболее засушливых мест на планете. Однако, если вы проедете по Панамериканскому шоссе вдоль пустыни, то увидите нечто странное – гигантскую каменную руку, La Mano del Desierto или «Длань пустыни». Руку высотой в 12 м построил Марио Ирарразабаль, чилийский скульптор, в 1992 году. Это правая рука, а левая находится в Уругвае около Пунта-дель-Эсте. Левая была возведена в 1982 году, и одно из её названий – Памятник всем утонувшим.

5. Парк Христа в пустыне, Калифорния

В калифорнийской пустынной долине Юкка расположен целый парк со статуями. Все сюжеты посвящены библейским темам, включая барельеф «Тайная вечеря». Эту часть пустыни облагородили под парк в 1951 году, когда скульптору не разрешили установить статую Иисуса на краю Большого Каньона. Поэтому все его творения нашли дом в долине Юкка.

6. Искусственные ледники, Индия

Жизнь на Тибетском плато с постоянно меняющейся погодой нельзя назвать легкой. Долгое время таяние ледников в Гималаях подпитывало долины в нужный момент, но изменение климата привело к нехватке воды. Местный инженер придумал блестящее решение и построил самодельный ледник из воды, которая стекает с гор. Он разработал систему водоотвода в небольшие бассейны, которые замерзают слоями. Как только наступают весенние месяцы, искусственные ледники тают и позволяют маленьким пустынным городам максимально использовать такой ценный ресурс.

7. Кинотеатр, Египет

В пустыне Синайского полуострова где-то недалеко от Шарм-эль-Шейха вы можете наткнуться на 700 деревянных сидений, которые выстроены рядами в пустынном песке. Не хватает только экрана, но когда-то он там был. Кинотеатр в пустыне – детище француза Динна Эделя. Он должен был открыться в 1997 году и показать «Парк Юрского периода». Увы, но желающих смотреть фильм среди песков не оказалось.

8. Огромная спираль, Египет

Увеличьте изображение со спутника на пустынных равнинах Эль-Гуны, и вы увидите странную спираль (точнее две спирали), которая приподнимается над ландшафтом. Её диаметр – около 360 м. Как бы нам не хотелось, чтобы это было доказательством существования древних пришельцев, это определенно дело рук человека – художественная инсталляция под названием Desert Breath (Дыхание пустыни) 1997 года, и это спиральный узор, сделанный из песочных конусов и отверстий. У оригинального проекта было озеро в центре, но вода уже ушла.

Текст: Flytothesky.ru