Истории о войне, рассказанные моим дедом

Сегодня, в День Победы, мой дед рассказал мне несколько историй о войне, от которых мурашки бегут по коже…



Фото взято из открытых источников и только в качестве иллюстрации

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Мой дед Валерий и бабушка Алла из семей, родители которых воевали с фашистской Германией. Прадед Павел служил перед началом войны в бронетанковых частях в Смолевичском районе (Беларусь). В канун войны их подразделение было выдвинуто на полевые учения без боекомплектов. Когда немцы напали, подразделению пришлось отходить, но уже вскоре оно было окружено и взято в плен. Прадеда, как рядового, отправили в фашистский концлагерь под Борисовом. По профессии он был механиком. В лагере приходилось ремонтировать трофейную советскую автотехнику. Мысль о побеге посещала каждый день. Работать приходилось с такими же военнопленными в бригаде из 4 человек. И вот осенью 42 года выдалась возможность бежать: выждав, когда немцы проводили построение, бригада механиков под видом того, что надо проверить отремонтированный автомобиль, решили бежать.

В одном из разбитых автомобилей они обнаружили забытую винтовку. Во время построения прадед пробрался в офицерскую казарму и под видом того, что несет дрова (была осень, холодно), забрал в двух комнатах два парабеллума немецких офицеров. Фашист-охранник, увидев его в казарме, начал избивать. Бил очень сильно. Но спрятанное под гимнастерку оружие прадед не выронил, потому что это означало бы конец всему плану.

После этого всем четверым механикам удалось сесть в машину и направить ее прямо на постового. Тот от неожиданности поднял шлагбаум. Так они ехали, пока на пути не встретился сгоревший мост. Дальше ехать было некуда, и они ушли в лес. Вскоре на пути повстречалась группа партизан-разведчиков.

Прадед еще долгое время был в партизанах. Воевал до самого освобождения Беларуси. Был награжден медалями, в том числе и «За отвагу».

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Двое братьев моей прабабушки также служили в армии. Но их судьбы сложились по-разному. Один брат, Антон, пережил всю войну и дошел до самого Берлина. Второй, Николай, был танкистом и участвовал в штурме Будапешта. Танк был подбит, а сам Николай ранен. Но погибнуть в том танке ему не было суждено. Удалось спастись. Николая комиссовали. Однако, когда отряд возвращался домой в Беларусь, на них напали фашисты. Спасения ждать уже не пришлось. Весь отряд был убит.

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Судьбы сестер прабабушки также сложились по-разному. А сама она работала медсестрой.

Одна из сестер, Валентина, пережила ужасы концлагеря в Германии, была освобождена советскими войсками и вернулась в Минск.

Сестра Маня с двумя дочками-близняшками погибли от рук полицаев во время блокады, проводимой карателями против партизан. Фашисты наткнулись на мирный лагерь, где не было ни одного советского солдата, а только женщины, дети и старики. Конечно же, бой они дать не могли. Всех расстреляли, в том числе и детей. Там, под Борисовом, они и были похоронены.

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Родственники бабушки также принимали активное участие в борьбе против фашистов. Прадед Николай, как кадровый офицер милиции, был оставлен для организации партизанского движения, командовал отрядом в бригаде «Смерть фашизму».

Практически всю семью прабабушки Нади сожгли фашисты, которые напали на деревню, загнали всех жителей в сарай и подожгли. Трое детей, отец и мать встретили там свои последние минуты жизни. Прабабушка уцелела по счастливой случайности. Именно в этот день она была отправлена по заданию как полевая медсестра.

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Для нас, людей, родившихся в свободное время, эти истории навсегда (и я очень в это верю) навсегда останутся лишь страшными историями, рассказанными нашими дедами. Наша задача помнить этот подвиг и пронести через года. Низкий поклон Ветеранам! Спасибо за мирное небо над головой!