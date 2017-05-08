8 неопознанных людей с исторических кадров

История никогда не забывает людей, однако их имена или личности могут остаться неизвестными и неопознанными. Как это странно – быть частью узнаваемого кадра или снимка и все же все же быть неизвестным! Перед вами список восьми неопознанных людей со знаковых исторических фотографий.

1. Мужчина перед танками





Фотография человека, бесстрашно стоящего перед танками во время бойни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, была сделана Джеффом Вайденером из Associated Press. Китайские войска атаковали протестантов на площади, а этот мужчина отказался сдвинуться с места и даже попытался взобраться на один из танков. Вайденер был почти уверен, что этот человек погиб. Мужчина не был вооружен, он был обычным человеком, возвращающимся из магазина, но его противостояние злу сделало его бессмертным.

2. Пожилая леди в платке





Убийство Джона Ф. Кеннеди в 1963 году стало источником извечных теорий заговора. «Леди Бабушка» (так её назвали из-за платка на голове) была неизвестной женщиной, присутствовавшей во время убийства, которая, возможно, засняла или сфотографировала развитие событий. По словам очевидцев, у нее была камера. Это было подтверждено и документальными свидетельствами убийства. Самое странное то, что после выстрелов, когда большинство очевидцев разбежались, она продолжала невозмутимо стоять на месте.

3. Тень на лестнице Хиросимы





Ядерная бомбардировка Хиросимы стала причиной мгновенной смерти 70 тысяч человек, многие из которых были заживо испепелены, оставив после себя лишь тени-силуэты на окружающих предметах. Человек с тростью, который, возможно, поднимался по лестнице, был сожжен дотла за долю секунды, и его распадающееся тело оставило после себя силуэт. Эти «ядерные тени» напоминают нам о том, как однажды утром мирный японский город был уничтожен. Тень этого человека стала знаковым символом ядерной трагедии.

4. Последний еврей Винницы





В начале 1940-х годов, в самый разгар Второй мировой войны, нацисты устроили геноцид евреев, уничтожая их по всей оккупированной Европе. На этой фотографии 1941 года, известной под названием «Последний еврей Винницы» (по подписи на обратной стороне), изображен расстрел еврея в городе Винница, где было убито около 28 тысяч людей этой национальности. Фотография вызывает ужас. На краю огромной братской могилы сидит беспомощный человек, на лице которого нет никаких эмоций, и ему ничего не остается, как принять свою судьбу.

5. Моей бессмертной возлюбленной





Неопознанная «Бессмертная возлюбленная» является адресатом письма на 10 страницах, написанного от руки Бетховеном 6 или 7 июля 1812 года. Поскольку музыкальный гений – всемирно известная личность, получательница письма стала предметом поисков и споров, во всяком случае идентифицировать её так и не удалось. Эта история послужила сюжетом для одноименного фильма 1994 года. Видимо, идея их совместной жизни была чем-то недостижимым, и леди Бетховена стала музой для последующих литературных и исследовательских работ.

6. Танцующий человек

Вторая мировая война оставила людям много знаковых снимков, которые символизируют человеческое стремление к миру и любви. На этих кадрах запечатлен неопознанный мужчина, танцующий в приподнятом настроении на одной из улиц австралийского Сиднея после окончания войны, а в 2005 году его даже изобразили на австралийских монетах. Однако кто это был, так до сих пор и не установлено.

7. День капитуляции Японии





Еще одной знаковой фотографией является снимок «День победы над Японией на Таймс-Сквер» или «Поцелуй». Ранее незнакомые моряк и медсестра, спонтанно обнимающиеся и целующиеся друг с другом – это одно из наиболее узнаваемых фото в истории. Несколько человек уже заявляло о том, что именно они были людьми со снимка, но окончательных доказательств этому нет.

8. Падающий человек





Этот снимок включен в топ-100 самых запоминающихся фотографий. Он был сделан Ричардом Дрю после терактов 11 сентября 2001 года. На фото видно, как в тот день человек падает с небоскреба, и личность его не установлена. Некоторые считают, что он был техническим работником, моющим окна. Кажется, что он даже не борется, а принял свою судьбу. Неясно, решил ли он сам спрыгнуть с башни, преследуемый огнем, или был выброшен взрывной волной. Его жуткое фото стало символом борьбы цивилизованного мира с терроризмом и последствиями терактов.

Текст: Flytothesky.ru

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