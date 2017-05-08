Знаки зодиака: что в вас настораживает других людей

Когда вы входите в комнату, вы сразу это чувствуете – вы не похожи на всех остальных. В вас есть что-то, что настораживает других людей. Может быть, это ваше нейтральное отношение ко всему или же гордо поднятая голова. Что может заставлять людей чувствовать себя неловко рядом с вами? Что их в вас пугает и заставляет тушеваться в вашем присутствии?

1. Овен

Люди никогда не знают, что вы намереваетесь делать или говорить, и это может вызывать у них тревогу. Вы не особо сдерживаетесь в выражении своих мыслей и никогда не ждете идеального момента, дабы сделать это более тактично. Вы не намерены быть грубым, но иногда можете вести себя слишком бесчувственно. Если кто-то не оценивает такую вашу чрезмерную честность, он будет вас откровенно бояться.

2. Телец

Ваше жесточайшее упрямство пугает. Вы никогда не уступаете и являетесь не самым лицеприятным образцом нелогичного упорства и решительности. Это, кстати, очень настораживает, а потом попросту отпугивает. Самое интересное, что вы не хотите никого обижать, но и менять свою тактику и линию поведения тоже не собираетесь.

3. Близнецы

Вы крайне коммуникабельный человек и очень умны, словоохотливы и приятны в общении. Другими словами, вы комфортно себя чувствуете в самых разных социальных ситуациях. В любой компании вы как рыба в воде и не пугаетесь новых и незнакомых людей. Однако вы можете пугать своей излишней разговорчивостью интровертов, которых настораживает ваша неуемная энергия.

4. Рак

Вы очень интуитивно понимаете людей, и иногда вам кажется, что вы знаете гораздо больше о них, нежели они сами, и это однозначно настораживает окружающих. У Раков даже нередко отмечаются некоторые экстрасенсорные способности, особенно в отношении других людей, потому они бывают порой ошеломлены вашими проницательными ремарками и замечаниями.

5. Лев

Со стороны кажется, что все вам достается неприлично легко: вы популярны, вы шикарно выглядите, вы не знаете, что такое робость и застенчивость, и вы все делаете правильно. Кого бы это не насторожило? На первый взгляд, вы тот человек, который вообще не в курсе, что такое проблемы – настолько идеально выглядит ваша жизнь. И это таки пугает людей, хотя они понятия не имеют, что в реальности у вас внутри.

6. Дева

Вы, кажется, знаете абсолютно все, и это отпугивает. Никто не хочет казаться идиотом рядом с вами, поэтому «горе от ума» – это как раз ваш случай. Ваш имидж всезнайки обескураживает и подчас напрягает, ведь никому не хочется признавать ваше явное интеллектуальное превосходство над ними.

7. Весы

Вы можете слишком пугающе упорно сражаться за то, во что верите. Как правило, вы очаровательны и любезны, но когда вас задевают, то вы становитесь жестким и воинственным. Когда в вас бурлят негативные эмоции, это отталкивает и пугает, так как вы способны взорваться в любой момент; Это некрасиво, и это очень настораживает.

8. Скорпион

Если кто-то плохо вас знает, то он будет напуган вашим напором, эмоциональностью и требованием полной открытости. Вы действительно очень остро реагируете на те моменты, когда вам кажется, что ваши чувства или интересы ущемляются. Вы не тот, кто просто отступит и замнет любую ситуацию. Вы, напротив, фокусируетесь на эмоциях, и ничто не может остановить вас.

9. Стрелец

Вы живете по своим собственным правилам и не чувствуете никакой необходимости жить так, как это делают другие люди. Вы хотите приключений, пищи для ума, впечатлений и движения – потому порой люди просто не знают, как с вами общаться, настолько вы на своей волне. Вы пытаетесь создать вокруг себя зону комфорта, но зачастую это только настораживает окружающих.

10. Козерог

Вы очень много работаете, и это окупается. Однако ваш трудоголизм и материализм пугают. Людям хочется быть похожими на вас, но они сомневаются, что им хватит терпения, умений и способностей. Ваш образ генерального директора отталкивает и одновременно вдохновляет. Людей мотивирует ваша целеустремленность, но восхищаться они ею предпочитают на расстоянии.

11. Водолей

Вас мало волнует, что о вас думают, и упорно делаете все исключительно по-своему. А это не может не настораживать. Вам нравится ваше собственное общество, и хоть вы не против развеселой компании, вы вполне комфортно ощущаете себя и в одиночестве. Вы не зависите от окружающих. Вы очень креативны и способны на неожиданные поступки, которые зачастую людям непонятны.

12. Рыбы

Вы подчеркнуто любезны со всеми, и это несомненно настораживает. Вы также невероятно креативны и артистичны и можете настолько уходить в свой собственный мир, что этим отпугиваете людей, которым кажется, что вы находите их бесцветными и скучными и в глубине души относитесь к ним снисходительно.

Текст: Flytothesky.ru