Эта дурацкая любовь. Или почему бесполезно конфликтовать с партнером?

Кто из парочек может похвастать идеальным взаимопониманием? Не красивыми фото-пустышками из соцсетей, но по-настоящему зрелыми и любящими отношениями. Где оба партнера с радостью реализовывают заложенный потенциал, уверенно стоят на ногах, с улыбкой смотрят в будущее, терпеливо принимают недостатки и комплексы друг друга, не храня глупых обид и не выставляя друг другу завышенных требований. Сложно? Вышеописанное кажется слишком вылизанным и ненатуральным? Добро пожаловать в реальный мир.





Современные «эксперты» в любви во всем стараются навязать нам какую-то ванильную иллюзию. Мы с детства слушаем рассказы о Золушке и ее головокружительном романе, смотрим фильмы, где любая нелепая связь приводит к счастливому финалу, посещаем тренинги, на которых великие мастера аюрведы вдалбливают в головы возбужденным дамам, что любовь выше земных проблем и просроченных коммунальных счетов. А потом пьем вино и ревем в подушку, потому что реальность далека от всеобщего психоза. Земная любовь не так приятна и легка, как ее описывают в романтических сказках. В чем загвоздка? Пожалуй, их целых три…

Разбор полетов: почему отношения превращаются в проблему?

Первое, что придется усвоить в любви, – нет никакой проблемы отношений, но есть проблемы самих участников. Чаще всего партнеры устраивают скандалы не из-за непонимания, но из-за давления собственных нерешенных психологических травм, комплексов и страхов, которые при длительном общении переносятся на партнера. Все это собирается в одну большую эмоциональную кучу и бьет по самому больному, вскрывая так тщательно оберегаемые слабости.

Второе, что предстоит понять, – большинство людей даже не пытаются искать своего человека, предоставляя право выбора какой-то «счастливой случайности». Им лень потратить усилия на осознанный поиск половинки, они предпочитают полагаться на что угодно – удачу, судьбу, инстинкты – лишь бы не включать осознанность. А потом удивляются результату. Эмоциональная зависимость, неудержимая страсть или желание заполнить пустоту в сердце многими ошибочно принимается за влюбленность, увы, таковой не являясь.

Наконец, третья проблема в отношениях – неумение инициировать подлинный эмоциональный и духовный контакт с партнером. Гормоны позволяют испытать сексуальное притяжение, после чего люди вступают в брак, рожают детей, начинают вести быт, по инерции изолируя истинные чувства и потребности друг от друга. Эта изоляция и приводит к невротическому напряжению, которое вскоре выливается в скандалы и недопонимания.

Почему проблемы не решаются, но раздуваются еще больше?

Когда пара сталкивается с первым недопониманием, приходит осознание, что поддержание здоровых и комфортных отношений – задача сложная. Все не так воздушно и красиво, как в кино, придется работать, а этому никто не учил. Тут-то и вылезает на поверхность тщательно скрываемая инфантильность – привычка бежать от ответственности, неумение слышать и уважать партнера, нежелание вести адекватный диалог без манипуляции и агрессии, необоснованные упреки и «хотелки». «Ты должен», «меняйся первый», «я обиделась», «стань удобным».

Вместо того чтобы разобраться в первопричинах конфликта, усвоить навыки, которых обоим не хватает для здоровой коммуникации, партнеры начинают копировать поведение родителей. А как родители вели себя с нами, когда мы были детьми? Они не видели в нас личностей, потому предпочитали действовать наверняка – требованиями, уговорами, наездами, угрозами или унижениями. «Ты сделаешь так, как я скажу, или тебе будет плохо». «Ты должен меня слушаться!» «В сравнении с другими, ты не такой…»

Начинается «решение» проблем неэффективным методом – через истерики, скандалы и взаимные обвинения. Кажется, будто партнер – наша собственность, которая многое нам должна, потому что мы теперь семья и никуда друг от друга не денемся. Но последнее чревато. Ведь партнер остается личностью с правом выбора, и это право он использует известным образом: уходит из удушающих отношений.

Как умирает любовь?

Постепенно. Сначала из отношений испаряется легкость и игривость, партнеры начинают навешивать друг на друга обидные ярлыки и ожидания, спорить о том, кто больше вкладывает в партнерство. Далее пропадает эмоциональная составляющая, супруги прекращают интересоваться чувствами друг друга, быть искренними в отношениях. Скапливаются обиды и разочарования, которые вытесняет секс и интимность. Дальнейшие отношения превращаются в сосуществование соседей по комнате, которых объединяют общие дети и быт. Подсознательно каждый пытается подтолкнуть другого к расставанию, периодически затевая громкие скандалы с выносом мозга. Игра заканчивается тогда, когда кто-то не выдерживает эмоционального накала и признает очевидное – любовь умерла.

Что можно сделать, чтобы сохранить чувства?

Если возникли проблемы в паре, нет смысла бороться с партнером, меняя его поведение на более приемлемое. Также бессмысленно искать утешение на стороне, в конце концов, нерешенные проблемы из одной спальни просто перекочуют в другую. Проблема сосредоточена не в отношениях, но в вас. Хотите сохранить любовь, для начала попробуйте выстроить гармоничные отношения с самим собой. Разобраться с собственными проблемами и страхами, разрешить внутренние дилеммы, проработать травмы прошлого – тогда и на внешнем уровне что-то изменится. Когда вы примите самого себя, научитесь слышать тело и душу, принимать слабости, уважать достоинства, уверяем, вы не узнаете мира вокруг. Что-то в отношениях навсегда изменится, либо старое уступит место новому. Не верите? Начните работать с собой прямо сейчас.

Текст: Flytothesky.ru