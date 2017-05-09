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Какой тип духа-хранителя вас оберегает?

09.05.2017 21:32 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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С вами по жизни следует ангел-хранитель, который поддерживает, наставляет и даже спасает от многих проблем. Одним словом, этот добряк за вашей спиной способен значительно повлиять на ход жизни. Но в чем именно он вам помогает? Наш тест поможет это определить.Какой тип духа-хранителя вас оберегает?

 
 
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С вами по жизни следует ангел-хранитель, который поддерживает, наставляет и даже спасает от многих проблем. Одним словом, этот добряк за вашей спиной способен...

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