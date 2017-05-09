10 фото самых крутых дедушек

А ваш дедушка когда-либо одевался как принцесса Лея? Нарушал правила? Ходил по городу в ярко-розовой рубашке с вызывающими надписями?

Если вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, то поздравляем, потому что у вас исключительный дед. Некоторые из них с возрастом становятся еще более крутыми, даже круче, чем вы!

1. Моему деду уступили место в метро, и вот его реакция





2. Принцесса Лея и R2-D2 (костюм моего дедушки)





3. У моей подруги была тематическая свадьба в силе Средневековья. Её дед пришел вот в таком виде.





4. Я только что узнал, что у моего дедушки есть профиль на Facebook. А это его селфи, которые я обнаружил на его странице.





5. И он все равно меня обогнал.





6. Мой дедушка умер неделю назад. Но я успел принести ему его любимое пиво. Это было последнее пиво в его жизни.





7. Мой девяностолетний дедушка на своем боевом посту. Именно он в свое время познакомил меня с такими техническими новинками, как компьютер, iPad и Tesla





8. Мой дедушка в свой 95-й день рождения. Кстати, он был пилотом бомбардировщика во время Второй мировой войны.





9. Дедушка протестует против мастер-класса по живописи.





10. Мой дедушка не впечатлен аттракционом.





Текст: Flytothesky.ru

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