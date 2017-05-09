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Фотограф использует образы диснеевских принцесс, чтобы привлечь внимание к реальным проблемам
10.05.2017 12:05 — Калейдоскоп | Flytothesky
Мы уверены, что все принцессы из диснеевских мультфильмов живут долго и счастливо. По крайнем мере, нам нравится так думать, и мы привыкли так думать. Но что, если они тоже столкнутся с весьма уродливыми и болезненными аспектами реальности?
Фотографу
«На каждой фотографии изображена конкретная проблема нашей повседневной жизни, – рассказывает Шеннон. – Я хочу, чтобы люди не отводили взгляд, не закрывали глаза и не надевали розовые очки. Проблемы существуют».
Шеннон решила объединить два мира: ванильный сказочный и жестокий реальный. «Я затронула существующие проблемы, чтобы показать и подчеркнуть, что это может случиться с каждым», – говорит она.
Сначала Шеннон делала все фото для проекта на курс по обучению фотографии, но в апреле она разместила их на своей странице в Facebook, и с тех пор её фотоработы стали вирусными. Они получили 106 тыс. лайков, и ими поделились 118 тысяч раз.
«Люди должны понимать, что это действительно происходит в мире, – уверена Шеннон. – Даже если это никак к вам не относится».
Вот несколько её работ.
Домашнее насилие
Загрязнение окружающей среды
Полицейская жестокость
Алкоголизм
Изнасилование
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Мы уверены, что все принцессы из диснеевских мультфильмов живут долго и счастливо. По крайнем мере, нам нравится так думать, и мы привыкли так думать. Но что, если...
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