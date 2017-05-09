Фотограф использует образы диснеевских принцесс, чтобы привлечь внимание к реальным проблемам

Мы уверены, что все принцессы из диснеевских мультфильмов живут долго и счастливо. По крайнем мере, нам нравится так думать, и мы привыкли так думать. Но что, если они тоже столкнутся с весьма уродливыми и болезненными аспектами реальности?

Фотографу Шеннон Дермоди всего 20 лет, она живет в штате Нью-Йорк. Как-то раз девушке пришла в голову мысль о том, как бы чувствовали себя Белль, Ариэль и Тиана в нашем мире с его более чем реальными проблемами, например, насилие в семье или загрязнение окружающей среды.

«На каждой фотографии изображена конкретная проблема нашей повседневной жизни, – рассказывает Шеннон. – Я хочу, чтобы люди не отводили взгляд, не закрывали глаза и не надевали розовые очки. Проблемы существуют».

Шеннон решила объединить два мира: ванильный сказочный и жестокий реальный. «Я затронула существующие проблемы, чтобы показать и подчеркнуть, что это может случиться с каждым», – говорит она.

Сначала Шеннон делала все фото для проекта на курс по обучению фотографии, но в апреле она разместила их на своей странице в Facebook, и с тех пор её фотоработы стали вирусными. Они получили 106 тыс. лайков, и ими поделились 118 тысяч раз.

«Люди должны понимать, что это действительно происходит в мире, – уверена Шеннон. – Даже если это никак к вам не относится».

Вот несколько её работ.

Домашнее насилие





Загрязнение окружающей среды





Полицейская жестокость





Алкоголизм





Изнасилование





Текст: Flytothesky.ru