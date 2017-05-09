Одно доброе дело: как сделать девушку счастливее за пару секунд

В этом выпуске вы увидите, каким образом можно сделать девушку счастливее. Займет это всего несколько секунд. Итак, поехали!

PS: А ведь вокруг действительно много добрых и искренних людей!

О проекте: Вам не кажется, что в этом мире слишком много всего плохого? Лично я испытываю огромный недостаток добра в своей жизни. И с этим стоит что-то делать. Но я решил не ждать, когда произойдет что-то хорошее, а самостоятельно делать добрые дела, показывая окружающим пример. Надеюсь, вас вдохновит этот проект. Будьте добрее и дарите улыбки! Спасибо за внимание. Всегда ваш, Андрей Романов .

Хештег проекта: #однодоброедело

Новые выпуски будут добавляться в паблик на Facebook , Instagram и YouTube