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Одно доброе дело: как сделать девушку счастливее за пару секунд
10.05.2017 13:56 — Калейдоскоп | Flytothesky
В этом выпуске вы увидите, каким образом можно сделать девушку счастливее. Займет это всего несколько секунд. Итак, поехали!
PS: А ведь вокруг действительно много добрых и искренних людей!
О проекте: Вам не кажется, что в этом мире слишком много всего плохого? Лично я испытываю огромный недостаток добра в своей жизни. И с этим стоит что-то делать. Но я решил не ждать, когда произойдет что-то хорошее, а самостоятельно делать добрые дела, показывая окружающим пример. Надеюсь, вас вдохновит этот проект. Будьте добрее и дарите улыбки! Спасибо за внимание. Всегда ваш,
Хештег проекта:
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В этом выпуске вы увидите, каким образом можно сделать девушку счастливее. Займет это всего несколько секунд. Итак, поехали! PS: А ведь вокруг действительно много...
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