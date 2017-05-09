ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Одно доброе дело: как сделать девушку счастливее за пару секунд

10.05.2017 13:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

В этом выпуске вы увидите, каким образом можно сделать девушку счастливее. Займет это всего несколько секунд. Итак, поехали!Одно доброе дело: как сделать девушку счастливее за пару секунд

PS: А ведь вокруг действительно много добрых и искренних людей!

О проекте: Вам не кажется, что в этом мире слишком много всего плохого? Лично я испытываю огромный недостаток добра в своей жизни. И с этим стоит что-то делать. Но я решил не ждать, когда произойдет что-то хорошее, а самостоятельно делать добрые дела, показывая окружающим пример. Надеюсь, вас вдохновит этот проект. Будьте добрее и дарите улыбки! Спасибо за внимание. Всегда ваш, Андрей Романов.

Хештег проекта: #однодоброедело
Новые выпуски будут добавляться в паблик на Facebook, Instagram и YouTube

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом выпуске вы увидите, каким образом можно сделать девушку счастливее. Займет это всего несколько секунд. Итак, поехали! PS: А ведь вокруг действительно много...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Эти 5 вопросов определят ваш творческий потенциал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика