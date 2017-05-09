Творчество — это своеобразный способ выражения эмоций и внутреннего состояния человека. Кто-то находит себя в музыке, пробуя различные жанры и направления. Кто-то увлекается живописью и фотографией и таким образом показывает своё необычное видение мира. В каждом из нас есть творческий навык или талант, который, возможно, ещё не раскрыт. Наш тест поможет вам определить его!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти 5 вопросов определят ваш творческий потенциал Творчество — это своеобразный способ выражения эмоций и внутреннего состояния человека. Кто-то находит себя в музыке, пробуя различные жанры и направления....