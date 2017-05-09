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Эти 5 вопросов определят ваш творческий потенциал

10.05.2017 13:00 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Творчество — это своеобразный способ выражения эмоций и внутреннего состояния человека. Кто-то находит себя в музыке, пробуя различные жанры и направления. Кто-то увлекается живописью и фотографией и таким образом показывает своё необычное видение мира. В каждом из нас есть творческий навык или талант, который, возможно, ещё не раскрыт. Наш тест поможет вам определить его!Эти 5 вопросов определят ваш творческий потенциал

 
 
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Творчество — это своеобразный способ выражения эмоций и внутреннего состояния человека. Кто-то находит себя в музыке, пробуя различные жанры и направления....

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