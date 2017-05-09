9 плохих привычек, которые могут помешать вам достичь своих целей

Flytothesky.ru публикует перевод статьи психотерапевта Эми Морин , автора бестселлера «13 вещей, которых избегают сильные личности».

Как психотерапевт я помогаю людям добиваться своих целей. Некоторые клиенты действительно очень сильно хотят изменить свою жизнь, и им нужно только немного показать направление, как двигаться к этой цели. Другие клиенты чувствуют себя более безнадежно и неуверенно в создании позитивных изменений. В любом случае моя работа – помочь им сделать необходимые шаги, чтобы улучшить их жизнь.





Через несколько лет я поняла, что не имеет значения, какую цель кто-то хочет достичь – здоровья, денег, воспитания детей, взаимоотношений или карьеры, — есть несколько общих ловушек, удерживающих их от достижения мечты.

Ниже описаны 9 наиболее распространённых ловушек, которые могут помешать вам достичь целей, и стратегии, которые помогут вам избежать их.

1. Откладывать ваши цели на «когда-нибудь»

Поскольку «когда-нибудь» никогда не наступит в календаре, то вы никогда не закончите свои задачи, если не будете подталкивать себя. Лучшие из намерений не приведут ни к чему хорошему без календарного плана.

Решение: Если цель важна для вас, создайте временную шкалу. Даже если вы не можете начать работать над ней сегодня, то, по крайней мере, скажите себе четко, когда вы можете справиться с ней. Независимо от того, хотите ли вы обратиться за продвижением по службе, когда ваш ребенок пойдет в школу, или вы планируете вернуться в колледж, когда достигнете 40, перестаньте использовать слово «когда-нибудь».

2. Откладывать действия до момента «когда я буду чувствовать, что готов»

Если вы будете ждать готовности, чтобы взяться за что-то с усердием, скорее всего вам придется ждать очень долго. Маловероятно, что на вас внезапно снизойдет всплеск вдохновения.

Решение: Сначала измените свое поведение. Иногда эмоции меняются со временем. Начните что-то делать, и у вас появятся амбиции продолжать.

3. Не предвидеть тяжелые времена

Независимо от того, хотите ли вы выбраться из долгов или надеетесь сбросить вес, измениться непросто. Вы столкнётесь с тем, что некоторые дни труднее других, и важно понимать, что впереди ждет нелегкая дорога.

Решение: Подумайте о потенциальных подводных камнях, с которыми вы можете столкнуться, и разработайте план по преодолению для того времени, когда вам, возможно, захочется все бросить. Когда у вас есть план, вы чувствуете себя более уверенно в готовности продолжать.

4. Смотреть на ошибки как на провал

Прогресс никогда не идет по прямой. Но иногда люди думают, что один шаг назад означает, что они вернулись в исходную точку, и это заставляет их отказаться от достижения цели.

Решение: Признайте, что иногда вы можете потерпеть неудачу. Но вместо того, чтобы обвинить себя в полном провале, используйте вашу энергию, чтобы создать план и вернуться снова на свой путь.

5. Не делать вашу цель приоритетной

Легко сказать, что вы хотите измениться, но фактически что-то делать — это совсем другое. Вы должны решить, какой приоритет вы назначите своей цели. В противном случае ваше намерение потеряется среди других ежедневных дел.

Решение: Определите тот один шаг, который вы будете делать каждый день, и отметьте это в календаре. Более вероятно, что вы пойдете в спортзал, устроитесь на работу или потратите один час на разработку новой бизнес-идеи, если установите время, чтобы сделать это.

6. Недооценка трудностей

Выбрать новую цель легко, но достичь ее сложно. Если вы будете считать, что «это не проблема», то можете оказаться не готовым к реальной ситуации.

Решение: Не путайте самоуверенность с ментальной силой. Вместо того, чтобы говорить себе, что это будет легко, напомните себе, что вам нужно усердно работать, чтобы достичь своих целей, несмотря на те навыки и таланты, которыми вы уже владеете.

7. Бросать, прежде чем увидеть результаты

Нетерпеливость – враг изменений. И в современном цифровом мире большинство людей сталкивается с трудностями по выжиданию времени, необходимого для достижения цели.

Решение: То, что вы не можете видеть результаты, не означает, что ваши усилия пропали зря. Вы должны добиваться своих целей дольше, чем ожидали, до того как появятся серьезные изменения.

8. Саботировать себя непосредственно перед финишной прямой

Страх успеха может стать реальной проблемой. Если вы не позаботитесь об этом, то можете саботировать себя до достижения цели. Возможно, вы не верите, что достойны успеха или, может, боитесь, что кто-то собирается отобрать его у вас.

Решение: Подумайте о прошлых целях, которые вы пытались достичь или тех, что вы не смогли достичь. Будьте честными с собой в отношении чувств и будьте настороже относительно предупредительных знаков, говорящих о том, что вы готовы сдаться.

9. Ставить планку слишком высоко

Если вы действительно сильно хотите изменить свою жизнь, вам захочется установить планку очень высоко. Если вы возьмете на себя слишком много и начнете слишком быстро, то вы обеспечите себе неудачу.

Решение: Излишняя фокусировка на большой цели может сильно подавлять. Устанавливайте краткосрочные цели и празднуйте каждый этап на этом пути.

Текст: Flytothesky.ru