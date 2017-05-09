Почему мужчины бросают женщин

Еще вчера вы мило беседовали по телефону и обсуждали планы на ближайшие выходные, а сегодня он вас бросил. Или все произошло с точностью наоборот: вы поссорились настолько сильно, что вас двоих едва ли ожидает светлое будущее. Каким бы ни был сценарий расставания, для представительницы прекрасного пола он является весьма неприятным и болезненным. А самое главное, о чем она мечтает знать в подобной ситуации — по какой причине он ушел и почему именно от нее.





Семейный быт

Известнейшая из фраз, которую почти все люди употребляют при ответе на вопросы близких и знакомых о причинах разлада — «заел быт». К сожалению, все это и есть суровая правда, касающаяся отношений между партнерами. Находясь в любовном союзе, скорее всего, вы просто не замечали, насколько привыкли к ежедневным конфликтам. Вы не видели со стороны, насколько ужасно выглядит ваше вечно недовольное лицо. И элементарные фразы вроде «вынеси мусор» или «сходи за хлебом» произносились на повышенных тонах или с нотками раздражительности. Супруг терпел-терпел и, наконец, решил, что в дальнейшем находиться в доме с таким микроклиматом он не может. Он вспоминал вас именно такой, какой вы были много лет назад: улыбчивой и нежной, а не этой ужасной занудой с постоянными претензиями по любому подходящему и не очень поводу. Вот так «любовная лодка разбилась о быт».

Посмотрите в зеркало

Чаще всего именно после ухода любимого человека девушка заглядывает в себя и начинает осматриваться по сторонам. Она замечает, насколько грязно и неуютно в их общей квартире. Но самое неприятное — увидеть свое отражение в зеркале. Растянутая одежда, неопрятные сальные волосы, большой лишний вес — это лишь незначительная часть того, чем может «похвастаться» запустившая себя женщина. По какой-то неведомой причине множество дам полагает, что приводить себя в порядок нужно исключительно перед выходом на работу, в гости, в иные людные места, а дома стоит ходить в старых затертых вещах. А мужчинам так важно, насколько хорошо выглядит их спутница в любых жизненных обстоятельствах. Не забывайте еще и о том, что он каждый день выходит на улицу и ездит на работу, и в этих местах его окружают такие же, как вы, дамы, которые в обществе всегда выглядят «с иголочки».

Он снова полюбил, но не вас

Мужчина встретил другую женщину и неожиданно для окружающих и самого себя влюбился в нее по уши. Точно так же, как когда-то встретил и полюбил вас. Однако он больше не в состоянии скрывать правду и сдерживать чувства, потому что они настоящие и очень сильные. Теперь у вас есть два варианта дальнейшего развития событий: дать любимому человеку возможность построить свою жизнь с новой возлюбленной так, как ему заблагорассудится, или попытаться «отвоевать» его у соперницы. Если вы выбираете второе, и сражение за вторую половинку является теперь смыслом вашей жизни, то все же не забывайте о чувстве собственного достоинства и моральных нормах.

Противоположности

В жизни каждого человека огромную роль играет то, в какой именно среде он рос и развивался. Значительное влияние оказывает не только материальное благосостояние его семьи, но и менталитет близких людей и друзей. Если уж случилось так, что вы за все время, проведенное вместе, не смогли прийти к компромиссу и подстроиться друг под друга в некоторых вещах, то вам суждено было расстаться. Если вы систематически делали то, что в окружении вашего партнера казалось чем-то недопустимым (например, прилюдно обсуждали интимные подробности совместной жизни), он обязательно уйдет.

Скука

Мужчинам доставляет удовольствие постоянно открывать в возлюбленной что-то новое и неизведанное. А если в вас не найдется ни одной загадки, то он, вероятнее всего, затоскует и уйдет, ведь вокруг еще столько загадочных красавиц, которых можно «завоевать». Если долгое время в паре присутствует затишье, нет никаких взлетов и падений, то молодой человек обязательно начнет оглядываться по сторонам. Научитесь создавать хотя бы видимость неожиданности и новизны в присутствии любимого.

Несовместимость

Секс — это важнейший атрибут здорового и прочного союза. Как только в вашей семье возникли трудности в постели, следует как можно быстрее их решить сообща. Совместимость в интимной сфере — один из главных признаков счастливой семейной жизни. Чаще всего причиной разрыва является неудовлетворенное сексуальное желание одного из партнеров, когда его супруг регулярно отказывается от подобной близости. Пустив это дело на самотек, можно окончательно уничтожить отношения.

Чувство свободы

Иногда происходит и так, что молодой человек, которого вы так долго выбирали на роль спутника жизни, просто не способен находиться в отношениях длительное время. Он хотел бы ощущать себя свободным, поэтому способен без зазрения совести расстаться с любимой женщиной. Однако у мужчин такого типа есть и интересная особенность: если представительница прекрасного пола сама уходит от него, он во что бы то ни стало постарается ее вернуть.

«Маменькин сынок»

Если ваш мужчина так называемый «маменькин сынок», то построить с ним долгие отношения все равно возможно. Другое дело, когда вас недолюбливает или даже открыто ненавидит его мать. Он способен бросить вас только для того, чтобы угодить любимой маме. Когда родные люди систематически давят на мужчину, в определенный момент он может просто не выдержать подобного напора. Особенно если вы все вместе проживаете на одной территории.

Несоответствие ожиданиям

Обычно эта причина характерна только для начальной стадии зарождения отношений. Но бывают и исключения. Когда чувства были ярки и сильны, мужчина имел неосторожность просто не заметить, что вы не такая «подходящая», с какой ему всегда хотелось построить семью. А сейчас он, наконец, понял, что ему нужна более домашняя, менее импульсивная, активная и т.д.

Неверность

Большинство мужчин ни за что на свете не смогут простить неверность своей пассии. И уж если вы пошли на измену, то не ждите, что он останется рядом с вами и станет создавать видимость того, что все нормально. Мужчина может придерживаться какой угодно точки зрения относительно полигамности представителей сильной половины человечества, но он обязательно будет ждать верности от своей половинки.

Текст: Flytothesky.ru