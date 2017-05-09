Как бороться с внутренним критиком? Учимся любить себя

Как часто вы обещаете себе начать жить по-новому? Купить абонемент в фитнес-центр, сменить скучный гардероб или заново влюбиться? «Вот завтра точно сяду на диету», «летом обязательно пойду в поход», «еще одна выходка – и сменю работу». Но проходит неделя, месяц, год… и ничего не меняется. Хорошо, если вы хотя бы попытались, а бывает и так, что все заканчивается порцией самоедства и очередным обещанием ждать волшебного полнолуния. Почему так тяжело изменить привычки? Наш ответ – слишком много энергии человек расходует на внутреннего критика, не оставляя себе и шанса на успех.





По сути, давая очередное обещание, мы заранее знаем, что провалимся. Как будто какой-то злобный гном внутри нашептывает на ухо: «ты ничтожество», «ты всегда все проваливаешь», «ты не способен на достижения». А мы послушно ему внимаем, заедая внутреннюю обиду порцией шоколадного тортика. Почему внутри сидит критик, но нет защитника? Откуда взялась эта пагубная привычка выискивать и искоренять в себе изъяны вместо того, чтобы стремиться к лучшему? Давайте узнаем.

Противоречивые приказы внутреннего критика: откуда растут ножки?

Если вы уверены, что критика необходима в жизни, чтобы лучше мотивировать себя на достижения, вы ошибаетесь. Внутренний критик не работает по методу центра поддержки, наоборот, это враг внутри вас, который подмечает любое проявление слабости и бьет по самому больному. Как действует маленький саботажник?

Допустим, вы поставили перед собой цель похудеть к лету. Мозг быстро рассчитал комплекс необходимых мер – спорт, правильное питание, режим сна. И тут вы приходите уставшая с работы, а голос внутри говорит: «Зачем тебе диета? Ты выбилась из сил, а значит, заслуживаешь поощрение – пропусти тренировку и скушай конфетку». И как только вы повелись на сладкие уговоры, голос тут же включил «строгого папочку», мол, «ленивая ты неумеха, была неудачницей и останешься такой навсегда, не найти тебе приличного мужика!» Как холодным душем окатило. Сначала подначивал, а потом сам же и отругал за слабость, к которой подтолкнул. Это не мотиватор, но настоящий деморализатор.

Порой внутренний критик до того берет верх, что истощает ресурсы психики, доводит до настоящей депрессии. «Ты всегда будешь таким, даже не пытайся», — смеется он, втаптывая в грязь самооценку. И мы ему это позволяем, становясь врагами самим себе. Откуда в нас такая жертвенность? Критик внутри – это проекция недовольного родителя, который привык стыдить, разочаровано качать головой и всячески подавлять наше эго. Будучи ребенком, мы воспринимали такую тактику родителей некритически, потом их замечания записались на пластинку подсознания и перешли в ранг самокритики, обесценив нашу личность, уничтожив все реальные достижения. Можно ли от этого защититься?

Поддерживающее «я» или учимся самосостраданию

Уничтожить критикующую часть своего «я» практически невозможно, но есть выход получше! Чтобы избавиться от саботажника, нужно развивать внутри поддерживающую часть души. Дело в том, что в нас живет не только «недовольный родитель», но и «родитель заботливый», который действительно умеет любить. Именно на него и нужно переключить внимание, развивая в себе способность к состраданию и принятию.

Оценка своих достоинств через сострадание не предполагает снижение мотивации. Это не вседозволенность и не потакание порокам, но умение относиться к себе ласково, с пониманием и любовью. Когда ты не тупо циклишься на недостатках, выговаривая себя за каждый промах, но концентрируешься на позитивных сторонах «я», умело поддерживаешь огонь желания в достижении поставленной цели. Человек с развитым «заботливым родителем» внутри умеет легко реагировать на неприятности, а также гибко адаптируется к изменениям. В первом случае любое препятствие будет казаться ему катастрофой, которая жестоко сломает самооценку. Во втором – самооценка высока сама по себе, вы и так хороший, но не против сделать себя лучше. Именно сострадание открывает в человеке желание расти и развиваться, удваивая внутренние силы.

Сила медитации в борьбе с самоедством

Излишне концентрируясь на собственных недостатках, человек испытывает постоянный стресс, который негативно отражается на его здоровье и не способствует благополучию. Самоедство приводит к тому, что у нас падает самооценка, мы становимся излишне агрессивными по отношению к себе, перестаем любить свое тело и разум. Отсутствие любви искажает картину мира, превращает жизнь в настоящее испытание. Именно практика медитации помогает успешно бороться с внутренним критиком.

Останавливая мысленную жвачку, мы учимся смотреть на себя как бы со стороны, отделяя реальное «я» от оценочных негативных представлений. Мы превращаемся из судей в наблюдателей, которые смотрят в глубину, испытывая счастье просто так, а не за какие-то особенные заслуги. Практика медитации позволяет снизить стресс, убрать мышечные блоки, остановить критика и найти в себе голос любви, пересмотрев привычные отношения.

Хотите реальных изменений? Начинайте налаживать гармонию внутри себя, тогда внешнее тоже подтянется. Хватит слушать саботажника, учитесь относиться к себе с пониманием и любовью – тогда появится энергия, которая изменит жизнь. Отыщите в себе внутреннего наблюдателя и действуйте!

Текст: Flytothesky.ru