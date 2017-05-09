«Вредные» продукты питания, которые обладают важнейшими полезными свойствами

Наши кулинарные предпочтения часто зависят от возраста, окружения, культурных традиций и места, где мы живем. Мы можем избегать определенных кушаний по самым различным причинам: возможно, у некоторых продуктов в обществе сложилась дурная репутация, а может быть, дело просто в их необычном виде или боязни попробовать нечто новое. Сейчас пришло время отбросить в сторону предрассудки и увидеть доказанные наукой полезные свойства продуктов, многими считающихся вредными.





1. Бекон

Почему его избегают: высокая жирность и соленость бекона делают его врагом № 1 большинства кардиологов и их пациентов, страдающих от повышенного артериального давления.

Почему его стоит есть: бекон часто ругают за наличие в нем насыщенных жиров и холестерина. Однако диетический холестерин, как доказано наукой сегодня, не способен привести к сердечному приступу. Недавние исследования не обнаружили связи высокого уровня холестерина в крови и заболеваний сердца. Ученые из Японии на протяжении 14 лет проводили обследование 58 000 человек и в итоге обнаружили обратную зависимость между наличием насыщенных жиров и возникновением инсультов.

Конечно, соль в беконе все же является проблемой и угрозой для артериального давления. Однако если вы воздержитесь от излишней солености многих других, куда более опасных продуктов (например, поп-корна), бекон станет полезным дополнением для здоровой диеты.

2. Кофе

Почему его избегают: кофеин может вызывать привыкание, отказ от него способен привести человека в состояние тревоги, беспокойства, раздражительности, стать причиной бессонниц, головных болей, учащенного сердцебиения и настоящей абстиненции.

Почему его стоит пить: ключом к правильному употреблению является выяснение своей оптимальной дозы кофеина. Разные люди реагируют на кофе по-своему. Найдите наиболее подходящий вам объем и крепость, пейте с умом и будьте готовы насладиться полезными свойствами «черного золота».

Во-первых, кофе может сделать вас умнее. Исследования показали, что кофеин улучшает настроение, время реакции, память, бдительность и общие когнитивные функции. Во-вторых, кофе может помочь сжигать жир, стимулируя центральную нервную систему, повышая метаболизм и способствуя более стремительному окислению жирных кислот. В-третьих, потребление кофе связывается учеными со снижением риска развития диабета 2 типа, болезни Альцгеймера, Паркинсона, депрессии, сердечных приступов и инсульта.

3. Кетчуп

Почему его избегают: любимая многими нехитрая приправа в качестве одного из своих основных ингредиентов предполагает кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Этот дешевый подсластитель вызывает резкий подъем уровня сахара в крови и занимает одну из лидирующих позиций среди причин ожирения.

Почему его стоит есть: кетчуп, безусловно, можно оставить в своем рационе, но для этого лучше найти виды без высокого содержания кукурузного сиропа. Однако кетчуп может быть даже полезным для человека благодаря наличию в нем ликопина – антиоксиданта примерно в 100 более мощного, чем витамин Е. Это вещество содержится в помидорах и прочих красных овощах, и лучше всего всасывается организмом при употреблении обработанных томатных продуктов.

У ученых есть веские основания полагать, что ликопин полезен для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета, остеопороза и мужского бесплодия. Исследование 2004 года специалистов Гарвардской школы общественного здравоохранения показало, что женщины с более высоким уровнем ликопина в крови обнаруживали меньший на 50% риск развития заболеваний сердца.

4. Острые перцы

Почему их избегают: они острые! Слишком острые для людей с умеренными вкусами. Не многие готовы, кладя в рот маленький кусочек перца, получать удовольствие от того, как голова почти взрывается от остроты.

Почему их стоит есть: знаменитые острые перчики хабанеро содержат вещество капсаицин, которое обладает крайне полезными для здоровья качествами. Несмотря на то, что, по словам многих, поедание перца может поспособствовать появлению язвы, современная наука говорит об обратном. Кроме того, жгучая острота может участвовать в предотвращении появления язвы, помогая желудку увеличивать уровень желчи, а также избавляться от паразитов и вредных бактерий. Существуют данные, что капсаицин регулирует уровень инсулина, особенно у лиц с избыточным весом.

Недавние исследования показали, что капсаицин способен ингибировать рост клеток рака предстательной железы и предотвращать развитие злокачественных новообразований. Помимо этого данное вещество также выступает в качестве противовоспалительного агента и может эффективно участвовать в снятии симптомов артрита и головных болей.

5. Сливочное масло

Почему его избегают: этот продукт состоит из чистого жира, две трети которого относится к насыщенным жирам. Представители здравоохранения в течение многих лет утверждают, что сливочное масло засоряет артерии и вызывает болезни сердца. Даже несмотря на то, что современные исследования доказывают обратное, многие из нас по-прежнему не могут выбросить из головы мысли о вредности жира.

Почему его стоит есть: большое количество исследований показывает, что потребление жирных молочных продуктов имеет положительную связь с уменьшением объема талии, снижением массы тела, а также уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Масло богато жирорастворимыми витаминами А, Е и К2.

Витамин К2 играет очень важную роль в усвоении кальция, особенно в детском организме. Масло содержит также линолевую кислоту, природный вид транс-жиров, отлично помогающий в деле потери веса.

6. Кровяная колбаса

Почему ее избегают: колбаса, сделанная на основе свиной крови, желатина и специй, обладающая весьма зловещим черным цветом, для многих людей кажется странным кулинарным выбором. Кроме того, употребление в пищу продуктов, содержащих кровь, запрещено во многих религиях.

Почему ее стоит есть: путешествуя по некоторым странам Европы и Азии, в ресторанах и закусочных вы будете обнаруживать блюда с кровью. Такие кушанья, например, почитаются за одни из основных на Британских островах (кровяная колбаса) и во Франции (Буден нуар). Пища с кровью характеризуется относительно низким содержанием калорий и углеводов, при этом она богата белком. Будучи удобным продуктом для сбалансированной диеты, кровяная колбаса является богатым источником цинка и железа.

7. Рубец

Почему его избегают: рубец – отдел желудка коров, овец, коз, свиней или оленей. Внешний вид приготовленного желудка, а также сама мысль о происхождении того, что мягкими складками расположилось перед вами в тарелке, часто может привести к ощущениям, далеким от аппетитного предвкушения.

Почему его стоит есть: рубец является более концентрированным источником питательных веществ по сравнению с обычным мясом. Диета с его участием обеспечивает человеку большую дозу витаминов В1, В2, В6, фолиевой кислоты и витамина В12; жирорастворимых витаминов А, D, Е и К; минеральных веществ, таких как фосфор, натрий, селен, цинк и марганец, а также незаменимые жирные кислоты, в том числе арахидоновую кислоту и омега-3. Рубец может показаться весьма грубым блюдом, однако он считается важной составляющей кухни Франции, Италии, Испании, Португалии, Венгрии, Болгарии и арабских стран. В Великобритании рубец был очень популярен с конца викторианской эпохи до 1950-х годов. Французский рецепт, рубец à la mode de Caen, например, описывается как любимое блюдо Уильяма Завоевателя.

Шотландское национальное кушанье, хаггис, приготовлено из желудка овцы, начиненного различными ингредиентами. Свежий рубец, готовый для фаршировки, продается в местных продуктовых магазинах тщательно очищенным.

Текст: Flytothesky.ru