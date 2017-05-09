10 заброшенных небоскребов в мире

Да, случается и такое. Огромные и внушительные небоскребы тоже остаются в одиночестве, опустевшие, заброшенные и даже полуразрушенные. Какова бы не была причина их нынешней ненужности, эти здания имеют свою историю и напоминают о том, что и в них когда-то кипела жизнь.

1. Небоскреб «Стерик»





Здание было построено в 1930 году, и на то время оно было очень гигантским и внушительным. Оно долгое время удерживало пальму первенства по высоте в штате Теннесси (до 1957) и даже называлось «Королева Мемфиса». Первоначально это был типично офисный небоскреб, но постепенно он утрачивал популярность у арендаторов. К 1980-м годам «Стерик» окончательно опустел и остается таким и поныне.

2. Здание Centro Financiero Confinanzas





В 1990 году в Каракасе началось строительство нового финансового центра, инвестируемое Дэвидом Бриллембургом. Зданию дали прозвище «Башня Давида». В 1993 году Бриллембург умер, затем наступил банковский кризис, и венесуэльское правительство взяло проект под свой контроль. С тех пор строительство замерло, причем на самой последней стадии.

3. Башня «Insignia»





Башня представляет собой 25-этажный треугольный небоскреб, который был вторым самым высоким зданием в Мексике на момент его завершения в 1962 году. Открыт он был в 1964 году, и его помещения были заняты в основном административными службами. В 1985 году после землетрясения башня опустела. Было сделано несколько попыток отремонтировать обветшавшее строение – последний раз в 2011 году, но пока безуспешно.

4. Плаза-Тауэр





Если вы посмотрите на горизонт Нового Орлеана, одно из первых зданий, которое вы заметите, это Плаза-Тауэр (Plaza Tower). 45-этажный небоскреб был завершен в 1968 году, и использовался как офисное здание, пока арендаторы не стали жаловаться на плесень и асбест. В конце концов, небоскреб к 2001 году опустел. В 2011 Плаза-Тауэр продали на аукционе, но планы по его восстановлению новым владельцем пока не озвучены.

5. Бук-Тауэр





В 1916 году в Детройте выстроили 13-этажное офисное здание, а 10 лет спустя к нему достроили еще и 38-этажный небоскреб, и весь комплекс назвали «Бук Тауэр» в честь горожан, братьев Бук. Здание пережило Великую депрессию и было важной частью городской жизни многие десятилетия. С финансовым кризисом и упадком Детройта офисы и предприятия ушли из города. В 2009 году Бук-Тауэр покинул последний арендатор переехал, и с тех пор здание закрыто.

6. Башня «Авраам Линкольн»





Башня «Авраам Линкольн» – одна из двух башен в Рио-де-Жанейро, которые были частью масштабного плана развития в 1960-х годах. Проект был рассчитан на 76 жилых башен, но построены только две. Строительство началось в 1969 году, но было остановлено в 1972 году, как оказалось, навсегда. Однако соседняя башня-близнец «Шарль де Голль» полностью завершена.

7. Отель-курорт Фонтенбло





Самое современное здание в этом списке – отель-курорт Фонтенбло в Лас-Вегасе в 68 этажей и высотой 220 м. Оно было построено в 2007 году. Затем наступил кризис, и проект закрыли. В апреле 2017 года было объявлено, что высотное здание будет реконструироваться, однако будущие планы касательно небоскреба весьма туманны.

8. Бурдж Аль Мурр





Бурдж Аль Мурр в Бейруте – это 34-этажное здание с семью подвальными этажами. Башня была первоначально предназначена под офисы и торговый центр, но её строительство прекратилось в 1975 году с началом Гражданской войны в Ливане. Сегодня небоскреб стоит просто в качестве напоминания о конфликте, который несколько десятилетий назад практически уничтожил город.

9. Саторн Юник





Как и отель-курорт Фонтенбло, Саторн Юник (Sathorn Unique) – это здание, которое пало жертвой кризиса. Строительство 49-этажного небоскреба в Бангкоке началось в 1990 году во время экономического бума, но остановилось из-за нехватки средств. Сегодня его называют «башня-призрак». Здание привлекает многих искателей острых ощущений и охотников за призраками, а также вандалов и бомжей.

10. Отель Рюгён





Строительство этого здания в Пхеньяне началось еще в 1987 году. Если бы небоскреб был закончен по плану в 1992 году, то он был бы самым высоким отелем в мире. С распадом СССР экономика Северной Кореи пережила кризис, и проект был заморожен. В 2008 году строительство возобновилось, к зданию была добавлена стеклянная внешняя часть, и на этом всё снова закончилось.

Текст: Flytothesky.ru