Как распознать эмоциональную измену?

Итак, в вашей жизни появился интересный человек, которого раньше так не хватало. Поначалу ваши встречи и вовсе случайны, но с течением времени вы намеренно пытаетесь попасться на глаза этому субъекту, ведь вам так весело вместе. Вы допоздна обмениваетесь сообщениями в мессенджерах, пишите длинные тексты в социальных сетях. Звучит как сценарий зарождения новых романтических отношений? А вот и не так. У вас уже есть любимый партнер, а этот случайный человек, заглянувший в вашу жизнь совсем недавно — всего лишь друг. Однако в глубине души вы все же понимаете, насколько условно звучит в данной ситуации слово «дружба». Но вы оправдываете себя тем, что если нет интимной связи, то нет и измены.





Люди по-разному относятся к измене на эмоциональном уровне. Кто-то не видит в ней ничего зазорного, другие считают ее самым что ни на есть предательством. Да и границы дозволенного каждый выстраивает для себя самостоятельно: одним кажется, что мимолетные интрижки — это не измена, другие не считают таковой периодический секс с человеком, проживающим в другой стране. Да и имеет ли какое-либо значение, что вы думаете обо всем этом, если в вашей жизни уже есть любимый партнер?

Недавние исследования показали, что женщины одинаково болезненно переживают не только физическую, но и духовную измену. Испытуемым было дано точное определение физического предательства (близость в виде полового акта и других проявлений интимности). Однако эмоциональную измену представить определенным образом оказалось делом весьма затруднительным. Она включает в себя и симпатию к другому человеку без взаимности, и крепкую дружбу с объектом вожделения. Результат показал, что женщины относятся к такой измене не менее серьезно, чем к физической. Представительницы прекрасной половины человечества очень болезненно воспринимают ситуацию, когда любимый супруг находит на стороне симпатичную даму, которой он готов раскрыть свои чувства. Создается ощущение, что кто-то инородный заполняет и без того несвободное пространство в сердце партнера.

Измена на эмоциональном уровне таит в себе огромную опасность для существующего брака. Сексуальные отношения на стороне обычно тщательно скрываются, к тому же они запросто могут сойти на нет в любой момент, не нанеся вред семейному очагу. Но ведь нового симпатичного коллегу вы вряд ли будете так же тщательно скрывать от супруга, ведь между вами нет совсем ничего. В этом и таится опасность.

Вы можете не видеть совсем ничего предосудительного в дружбе с новым человеком, но попробуйте взглянуть на происходящие события глазами партнера. Скорее всего, он уже давно заметил, что все ваше внимание и мысли направлены в противоположную сторону. Это ранит, но ведь и поделать с этим ничего нельзя — опять же, между вами нет совсем ничего. Подобный период является невыносимым для вашей второй половинки: она видит, что ее предают, но не может ничего с этим сделать, даже ревновать. Она обязательно услышит в ответ на претензии: «Мы же просто друзья! Разве это плохо — заводить друзей?».

В душе вы осознаете, что это увлечение не так безобидно, как кажется на первый взгляд. Вы занимаете оборонную позицию, если супруг начал разговор о том, что его очень волнует ваша новая дружба, и все в итоге заканчивается ссорой.

Когда муж или жена открыто признается, что ваши дружественные отношения с новым приятелем его настораживают, вы вряд ли принимаете такую критику объективно. Скорее всего, вы пытаетесь найти спасение на стороне, сравниваете стервозную супругу и подругу с работы, такую понимающую и нежную. В такой момент пора бы остепениться, потому что над вашим браком сгущаются черные тучи.

Как распознать

Подумайте, так ли важна для вас семья, да и хотели бы вы во что бы то ни стало сохранить брак. В первую очередь, признайте, что вы — эмоциональный изменщик. Как это понять? Вот несколько главных критериев:

1. Вы доверяете новому знакомому самые сокровенные тайны и делитесь мечтами, о чем раньше говорили только супругу.

2. Вы стараетесь выглядеть более привлекательно для новоиспеченного друга.

3. Вам нравится как можно больше времени проводить с ним, и вы ищите поводы для встречи.

4. Вы чувствуете себя виноватым каждый раз, когда вторая половинка в очередной раз видит вас с этим человеком вместе.

5. Вы делитесь с ним самым сокровенным, и даже своими проблемами в семейной жизни.

6. Вы стараетесь утаивать от супруга, насколько часто проводите время вместе с приятелем (дело касается даже переписки в социальных сетях).

7. Ваше каждодневное психологическое состояние напрямую зависит от отношений с новым знакомым.

Что делать

Если вы приняли осознанное решение сохранить брак, то стоит задуматься о нескольких вещах:

1. Близкому человеку по-настоящему плохо, потому что ваше общение на стороне его ужасно ранит.

2. Поддержите супруга, если он открыл вам свои переживания, и спокойным тоном объясните, что ревность в данной ситуации — это вполне естественно.

3. Честно расскажите своей второй половинке, чего вам так не хватает в отношениях, раз уж вы устремились «налево», пусть даже и в эмоциональном плане.

4. Поговорите со своим другом о том, что вам лучше установить определенные границы в общении, поскольку оно оказывает негативное влияние на ваш брак.

Текст: Flytothesky.ru