10 необычных небесных тел

Вселенная настолько безгранична, что у многих планет, звезд и прочих небесных тел находятся их двойники, которые нередко выглядят очень и очень схоже. Мало того, существуют и небесные «изгои», ни на кого вообще не похожие.

1. Жаркий Юпитер в окружении трех Солнц





Ученые уже обнаружили массу «жарких Юпитеров», а фактически газовых гигантов, но KELT-4Ab особенный. Это планета с тремя солнцеподобными спутниками, расположенная в иерархической тройной звездной системе. KELT-4Ab в 1,7 раза крупнее Юпитера, а его главная звезда KELT-A в 40 раз крупнее нашего Солнца.

2. Маленький противоречивый астероид





Большинство тел в нашей солнечной системе перемещаются по часовой стрелке вокруг Солнца. Но маленький астероид 2015 BZ509, который ходит по одной орбите с Юпитером, движется в обратном направлении. На своем пути крохотный BZ (всего 3 км в диаметре) встречается с Юпитером, но он столь удачно выбрал траекторию, что ухитряется все время увиливать от гравитационного влияния в течение миллионов лет.

3. Крошечная Луна с впечатляющими характеристиками





На Хароне, спутнике Плутона, астрономы ожидали увидеть тусклую поверхность, испещренную кратерами, однако при близком рассмотрении обнаружили там замысловатые каньоны с красными пятнами, горы и следы оползней. Кроме того, на этом маленьком теле (1200 км в диаметре) «живут» криовулканы, то есть вулканы, извергающие лёд.

4. Мертвая древняя галактика





Возраст звезд можно установить по их цвету: молодые горят яркой синевой, а старые и умирающие звезды становятся красными. Астрономы нашли множество мертвых красных галактик, но недавно обнаруженная галактика ZF-COSMOS-20115 – самая древняя из них. Она прекратила «производство» звезд, когда нашей Вселенной было всего 1,65 млрд. лет.

5. Белый карлик-пульсар





Белые карлики – это сгоревшие остатки солнцеподобных звезд и практически мертвые, за исключением недавно обнаруженного белого карлика AR Scorpii, испускающего горячие радиоактивные лучи, как мощный пульсар. AR Scorpii находится в двоичной системе с красным карликом, и эти два тела проходят скоростную орбиту всего за 3,6 часа, устраивая ослепительное световое шоу.

6. Планета, похожая на Землю, с атмосферой из пара





Планета GJ 1132b является самой удаленной планетой, похожей на Землю, с наличием атмосферы. Она в полтора раза тяжелее Земли, и её орбита проходит вокруг красного карлика, который в 5 раз мельче Солнца и гораздо слабее. Сама по себе GJ 1132b слишком жаркая для жизни (370° С), но ведь живые организмы умеют приспосабливаться.

7. Прямоугольная галактика





Гравитация «рождает» галактики разных размеров и форм, но астрономы никогда еще не видели такую галактику, как LEDA 074886. По форме она напоминает обувную коробку, вмещающую диск звезд. Астрономы даже установили скорость вращения этого диска – 33 км в секунду. LEDA находится на расстоянии 70 млн. световых лет от Земли и, возможно, родилась в результате слияния двух меньших галактик.

8. Разрушающаяся атмосфера





Атмосферы обычно не разрушаются, но к Ио это не относится. Эта планета – ближайший спутник Юпитера и, попадая в его интенсивные радиационные пояса, она «отдает» ему весь газ из своей атмосферы. А затем Ио снова восполняет атмосферу за счет своей вулканической активности. Фактически эта планета – сама по себе один гигантский вулкан.

9. Звезды, рожденные в результате разрушения





Черные дыры не только разрушают, но и создают. Мы полагаем, что звезды рождаются из относительно «мирных» газовых облаков, но исследователи подтвердили, что звезды также создаются и в более интенсивной среде, окружающей черную дыру. Черные дыры могут выталкивать газ с огромной скоростью и уничтожать галактики и, напротив, такие выбросы газа могут стать благодатной почвой для «звездного размножения», рождая горячие и сверхъяркие звезды в 30 раз тяжелее массы Солнца.

10. Уникальная галактика-старожил





Первые несколько сотен миллионов лет наша Вселенная провела в виде непрозрачного водородного облака. Затем появились первые звезды и галактики и ионизировали газ до прозрачности. Недавно астрономы

заметили одну из древнейших галактик, которая, по их мнению, могла быть одной из первых. Она очень крошечная по размерам, и её возраст около 13,1 млрд. лет.

Текст: Flytothesky.ru