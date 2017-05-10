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Тест: Каков ваш кристалл?
10.05.2017 22:22 — Калейдоскоп | Flytothesky
Любите ли вы кристаллы? Какой из них может стать вашим помощником и оберегающим талисманом? Мы предлагаем тест, который ответит на эти вопросы.
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Любите ли вы кристаллы? Какой из них может стать вашим помощником и оберегающим талисманом? Мы предлагаем тест, который ответит на эти вопросы. Читайте также:...
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