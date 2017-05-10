Как научиться держать себя в руках

Итак, вы раздражительны и не научились сдерживаться, если ситуация начинает выходить из-под контроля. Попробуйте воспитать в себе умение не доводить до состояния, когда отрицательные эмоции берут над вами верх.





1. Не допускайте вспышек злости. Возьмите за правило: если вы ощущаете приближение «взрыва», сделайте небольшой перерыв перед тем, как дать волю сидящим внутри чувствам. Во время такой паузы вы сможете под правильным углом взглянуть на ситуацию и понять, что гнев не принесет ничего хорошего и не переведет конфликт в конструктивное русло.

Старайтесь не допускать гневных высказываний в адрес оппонента. Лучше напрягите себя активными упражнениями. Усталость от занятий спортом и другой физической нагрузки поглотит вашу злость.

2. Идите на уступки. Обязательно прислушайтесь к точке зрения человека, вступившего с вами в словесную перепалку. И правильно оцените собственные доводы в конфликте — самокритичность полезна не только для разрешения возникнувшей ситуации, она делает вас более мудрым в глазах окружающих.

3. Не стремитесь к идеалу. Просто хорошо делайте то, что вам больше всего удается, ну и к чему просто лежит душа. Не нужно пытаться достигать невиданных высот во всех сферах жизни. Хватит и того, что вы преуспеете в нескольких сферах, которые доставляют истинное удовольствие.

4. Умейте отвлекаться. Какими бы ужасными ни были происходящие в данный момент события, непременно научитесь на время от них абстрагироваться. Займитесь домашними делами или рабочими вопросами, чтобы тяжелые мысли не овладевали вами.

5. Не заражайте негативом других людей. Если плохие эмоции распространяются на окружающих, то, с большой долей вероятности, они начнут себя ощущать точно так же, как ощущаете себя вы. Вот так и создается замкнутый круг, когда вы передаете друг другу исключительно нехорошие флюиды.

6. Не замыкайтесь в себе. Делитесь мыслями, проблемами и переживаниями с близкими. Нет ничего хорошего, если в трудный период вы останетесь наедине с самим собой. Расскажите обо всем родному человеку, и вы непременно ощутите невероятное облегчение. Пусть собеседник не в силах решить ваши проблемы, но слова поддержки и интерес к вашей жизни в той или иной степени помогут.

7. Не ожидайте слишком многого от окружающих. Чрезмерно требовательные люди испытывают дискомфорт в общении с любым человеком, потому что никто не в силах соответствовать его ожиданиям. Систематически критикуя знакомых, вам едва ли удастся подогнать их под ваши рамки.

Старайтесь замечать не только отрицательные черты окружающих людей, при личном общении уделяйте особое внимание их достоинствам. Уважайте не только себя, но и других, тогда и к вам будут относиться с уважением. С течением времени вы почувствуете, что вас окружают не такие уж ужасные представители человечества.

Текст: Flytothesky.ru