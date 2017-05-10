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Тест: Насколько вы самовлюбленны?
11.05.2017 10:27 — Калейдоскоп | Flytothesky
«Свет мой, зеркальце, скажи, я ль на свете всех милее?..»
Ассоциируете ли вы себя с такими качествами, как тщеславие, гордость, самолюбование? Если да, поздравляем, вы стали обладателем такого качества как самовлюблённость. И, вероятнее всего, вы не имеете комплексов и считаете себя привлекательным и обаятельным человеком. Если нет, то вы всё равно немного самовлюблённы, так как не можете признать, что вы не идеальны
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«Свет мой, зеркальце, скажи, я ль на свете всех милее?..» Ассоциируете ли вы себя с такими качествами, как тщеславие, гордость, самолюбование? Если да,...
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