Тест: Насколько вы самовлюбленны?

«Свет мой, зеркальце, скажи, я ль на свете всех милее?..»

Ассоциируете ли вы себя с такими качествами, как тщеславие, гордость, самолюбование? Если да, поздравляем, вы стали обладателем такого качества как самовлюблённость. И, вероятнее всего, вы не имеете комплексов и считаете себя привлекательным и обаятельным человеком. Если нет, то вы всё равно немного самовлюблённы, так как не можете признать, что вы не идеальны