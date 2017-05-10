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Совет ЕС утвердил окончательное решение о безвизе для Украины

11.05.2017 12:14 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая — Sputnik. Совет Евросоюза утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима, сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем аккаунте в Facebook.

Тот факт, что такое решение принято, подтвердили и в пресс-службе Совета ЕС.

"Да! Мы это сделали! Только что Совет министров Евросоюза одобрил окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины, права на безвизовые путешествия", — говорится в обращении Порошенко, которое обнародовано на его странице в соцсети.

По его словам, подписание соглашения ожидается на следующей неделе, 17 мая.

"Семнадцатого мая в Страсбурге, как мы договорились с нашими европейскими друзьями, торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за три года на посту президента", — добавил Порошенко.

Он поблагодарил всех, кто помог ему выполнить это предвыборное обещание и поздравил украинских граждан с этим решением.

Между тем, как сообщают иностранные СМИ со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко, который в настоящее время находится в Вашингтоне, Беларусь и ЕС все еще продолжают переговоры об упрощении визового режима.

"Переговоры идут. Недавно в Брюсселе состоялись консультации на уровне начальника Главного консульского управления нашего Министерства иностранных дел и соответствующих специалистов Европейской комиссии", — сказал Кравченко после выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.

По его словам, пока рано говорить о каких-то договоренностях, но Беларусь идет к этому.

Как ранее сообщал Sputnik, в феврале 2017 года в Беларуси вступило в силу решение о краткосрочном безвизовом режиме для граждан 80 стран, включая страны Евросоюза. В Минске отмечали, что с принятием этого решения Беларусь рассчитывает на ответные шаги со стороны ЕС.

 
Теги: Минск
 
 
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Подписание соглашения ожидается на следующей неделе. Между тем, Беларусь и Евросоюз пока продолжают переговоры об упрощении визового режима.

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