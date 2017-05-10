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Эти 5 вопросов расскажут о будущем ваших романтических отношений
11.05.2017 13:47 — Калейдоскоп | Flytothesky
Наверняка, у вас есть человек, с которым вас связывают тесные романтические отношения. Вам хорошо вместе, комфортно и тепло. Но иногда этого мало для создания крепкого союза. И вы, наверное, удивитесь, но нам потребуется всего несколько ваших ответов на простые вопросы, чтобы понять, куда движутся отношения с вашим возлюбленным или возлюбленной. Вы готовы?
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Наверняка, у вас есть человек, с которым вас связывают тесные романтические отношения. Вам хорошо вместе, комфортно и тепло. Но иногда этого мало для создания...
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