10 удивительных фактов о синих китах

Синие киты – это, пожалуй, одни из самых величественных существ на нашей планете. Их гигантские размеры и абсолютное миролюбие вызывают уважение. Кстати, мы не так уж много знаем об этих океанских обитателях, но уже имеющаяся о них информация вполне способна нас удивить.

1. Даже принимая во внимание динозавров, современный синий кит является самым крупным животным, которое когда-либо существовало на Земле. Длина синих китов – 30-32 м, максимальный зарегистрированный вес – 173 тонны. По сравнению с ними динозавры – это более хрупкие и легкие существа.





2. Язык синего кита весит столько же, сколько африканский слон, а это минимум 2,7 тонны. Кроме того, ученые исследовали тело мертвого кита длиной 23 м, попавшего в ледовую ловушку, и обнаружили, что его сердце было размером с гольф-кар. Не исключено, что сердце кита покрупнее будет размером с автомобиль.





3. Синие киты могут одним глотком съесть 500 кг криля, а это полмиллиона калорий. Они в основном питаются креветками, рачками, мелкими рыбами и кальмарами. В их пасти умещается 90 тонн пищи и воды, а в день взрослый кит может съесть криля на 40 млн. калорий.

4. Синие киты питаются сезонно. Во время миграции для размножения они могут не есть по полгода. Синие киты преимущественно «сидят на диете» из антарктического криля. Во время такого сезона усиленного питания они получают больше энергии, чем тратят, и таким образом создают существенные запасы этой энергии, которые затем используют во время перехода в более теплые районы океанов с целью продолжения китового рода.

5. Синие киты появляются на свет тоже огромными. Китята при рождении весят 2,5 тонны, их длина 7 м, они набирают по 3-4 кг веса в час и растут со скоростью 4 см в день! Самки синего кита, как правило, рожают каждые два или три года в начале зимы, и их период беременности длится от 10 до 12 месяцев. Ежедневно китята выпивают от 380 до 570 л молока. Через полгода «малыши» удваиваются в размере, и к этому времени их отлучают от груди.





6. Самцы держат рекорд Гиннеса, обладая самым крупным пенисом в мире, длина которого варьируется от 2,5 до 3 м, однако диаметр только 30-36 см. Пенис обычно скрыт внутри тела и выходит наружу во время спаривания. Предполагается, что он сделан природой из жесткой волокнистой ткани и для эрекции используется ее эластичность, а не кровоток. Кстати, в одной китовой эякуляции до 20 л спермы.





7. По сравнению с другими частями тела, мозг синих китов очень маленький и весит всего 6,92 кг, что составляет 0,007 % от массы тела. Тем не менее, ученые полагают, что китообразные (киты, дельфины и морские свиньи), вероятно, намного умнее, чем мы думаем. Разница между китообразными и приматами заключается в том, что у приматов первичное восприятие – визуальное, а первичные средства коммуникации – слуховые, тогда как у китообразных слуховыми являются и восприятие, и коммуникации. Их аудиальные способности настолько продвинуты, что они могут отправлять и получать изображения через слуховое общение. Фактически, китообразные отправляют и получают в 20 раз больше информации, чем люди.





8. Когда-то в Антарктиде было около 239 тысяч синих китов. После изобретения взрывных гарпунов в 1864 году киты попали в зону риска. Сейчас их во всем мире насчитывается от 10 до 25 тысяч. В 1966 году китобойная деятельность была запрещена Международной китобойной комиссией. Однако у китов есть и другие угрозы, например, столкновения с судами, зачастую фатальные, или глобальное потепление, которое может повлиять на источник их пищи.





9. Синие киты – убежденные одиночки. В отличие от других китов, они путешествуют либо сами по себе, либо попарно (мать и китенок или же двое взрослых китов), но не группами. Даже когда они путешествуют парами, они держатся на расстоянии в несколько километров. Если они собираются группами, то исключительно в целях пропитания. В местах с высокой концентрацией пищи было замечено одновременно до 50 китов на небольшой площади.





10. Синие киты – самые громкие животные в мире. Они могут слышать сигналы друг друга на расстоянии до 1600 км. Будучи одиночками по природе, синие киты разработали исключительную систему связи. Их сигналы друг другу на низких частотах преодолевают сотни километров в воде. Однако ученые полагают, что в последнее время расстояние это уменьшилось всего до 160 км из-за судоходства и шумового загрязнения.

Текст: Flytothesky.ru

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