10 признаков «неподходящего» мужчины

Мы постоянно слышим от подруг и знакомых истории об их неудавшейся любви. Или вы сами успели прочувствовать на себе, что значит встретить «неправильного» человека и разочароваться в своем выборе? Некоторые мужчины абсолютно не подходят на роль партнера, и счастливый союз с ними невозможен по определению. Если ваши чувства к этому человеку еще не достаточно сильны, а отношения завязались совсем недавно, попытайтесь во что бы то ни стало спастись бегством. Какие вещи должны вас насторожить в первую очередь?





1. Он грубый и невоспитанный.

И совсем не обязательно, чтобы мужчина позволял себе хамские высказывания в ваш адрес. Обратите внимание, как он общается с окружающими людьми: продавцами в супермаркете, кондуктором в автобусе, барменом в ресторане и другими. Манера вождения и отсутствие культуры на дороге тоже имеют важное значение. Вам сразу же все станет ясно. Наверняка, вы стыдитесь подобного поведения своего спутника в общественных местах. Вы готовы испытывать это чувство изо дня в день?

Вполне вероятно, что с вами он ведет себя по-другому. Но не стоит закрывать глаза на его поведение в обществе. Рано или поздно грубость посыпется и в ваш адрес.

2. Он необязательный.

Безответственного мужчину распознать очень легко, особенно в самом начале отношений. Он может не перезванивать вам, если обещал, не приехать в заранее оговоренное время, резко поменять ваши совместные планы и систематически забывать о значимых вещах.

Заставить человека быть более ответственным невозможно. Если он не выполнял обещаний раньше, он не станет этого делать и сейчас.

3. Он не уважает женщин.

Вы часто слышите от него слова, что женщина не способна глубоко мыслить или ни в коем случае не должна садиться за руль. Он полагает, что женщина-руководитель — это предпосылка к развалу компании, но в сфере услуг, особенно интимных, представительницы прекрасного пола могли бы работать с большим успехом. Держитесь на отдалении от этого человека.

4. Он нелестно отзывается о своих бывших девушках.

Почему-то ему очень сильно не повезло. Все двадцать пять девушек, которых он бесконечно любил, оказались подлыми и коварными. Они испортили ему жизнь и оставили с разбитым сердцем.

Берегитесь, ведь когда-нибудь он обязательно будет рассказывать подобные вещи о вас своей новой пассии.

5. Он следит за вашими тратами.

Деньги для него — больной вопрос. Он следит не только за своими финансами, но и за вашими. Возмущается, если вы покупаете слишком дорогой чай или предпочитаете каждый квартал радовать себя приобретением нового платья. Готовы ли вы к такой жизни? Если да, то приготовьтесь ехать в гипермаркет на окраине города, когда там объявят день больших скидок.

6. Он вас контролирует.

Задает много вопросов и интересуется даже самыми незначительными мелочами: кто вам звонил, почему вы задержались на работе, с кем он встретил вас на улице. И почему вы так ярко накрашены?

Не забывайте, что вы — абсолютно свободная женщина. И не обязаны ни перед кем отчитываться.

7. Он был пойман на вранье.

Вы давно запланировали совместную поездку на природу. Однако в последний момент мужчина позвонил вам и сообщил, что очень болен и не сможет никуда ехать. Вы встречаетесь с подругами в баре, а там сидит он в окружении большого количества друзей. Абсолютно здоровый и счастливый.

Обманул один раз — будет лгать и дальше.

8. Он безразличен ко всему.

Полная противоположность мужчине, контролирующему каждый шаг. Он равнодушен ко всем аспектам вашей жизни. Не звонит, если вы допоздна задержались в офисе, не предлагает помощь, если знает, что вам должны привезти плитку для ремонта санузла. А если вы заболели, то и вовсе перестает звонить на некоторое время. Для него все эти вещи — полнейшая ерунда.

И не надейтесь, что когда-нибудь праздничным утром вы выглянете в окно, а там стоит он с огромным букетом ваших любимых цветов.

9. Он любит выпить.

Слишком сильно любит. Вы достаточно взрослый и умный человек, чтобы различать, когда мужчина перешел допустимую грань в употреблении алкогольных напитков, а когда нет. Если патология налицо, то бегите без оглядки.

10. Он был пойман на измене.

Возможно, у него есть интересное объяснение случившемуся. И он совсем не виноват. Даже не слушайте, что он вам говорит. Просто развернитесь и уйдите навсегда.

Текст: Flytothesky.ru