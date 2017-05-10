МИНСК, 11 мая – Sputnik. Белорусская авиакомпания "Белавиа" предупредила пассажиров об изменениях, которые произойдут в выполнении рейсов в аэропорт Жуляны (Киев).

"В связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы в аэропорту Жуляны выполнение рейсов авиакомпании будет перенесено в аэропорт Борисполь, – сказали в пресс-службе компании.

Там также уточнили, что часть самолетов, летающих в Жуляны будет отменена, а часть перенаправлена в Борисполь.

Так, с 14 по 24 мая рейсы В2-829/В2-830 будут отменены, а рейсы В2-839/В2-840 – летать в Борисполь. Кроме того, с 13 по 25 мая будут приземляться в Борисполе рейсы В2-847/ В2-848.

В компании принесли пассажирам извинения за причиненные возможные неудобства.