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"Белавиа" с 13 мая меняет график рейсов в киевский аэропорт Жуляны
11.05.2017 16:47 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая – Sputnik. Белорусская авиакомпания "Белавиа" предупредила пассажиров об изменениях, которые произойдут в выполнении рейсов в аэропорт Жуляны (Киев).
"В связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы в аэропорту Жуляны выполнение рейсов авиакомпании будет перенесено в аэропорт Борисполь, – сказали в пресс-службе компании.
Там также уточнили, что часть самолетов, летающих в Жуляны будет отменена, а часть перенаправлена в Борисполь.
Так, с 14 по 24 мая рейсы В2-829/В2-830 будут отменены, а рейсы В2-839/В2-840 – летать в Борисполь. Кроме того, с 13 по 25 мая будут приземляться в Борисполе рейсы В2-847/ В2-848.
В компании принесли пассажирам извинения за причиненные возможные неудобства.
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В компании принесли пассажирам извинения за причиненные возможные неудобства.
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