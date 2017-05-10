5 «не» в начале отношений

Находясь в эйфории от зарождающихся чувств, хочется сообщить всему миру, насколько вы счастливы. Но и в этот прекрасный период можно совершить массу ошибок. Чего делать категорически нельзя?





1. Не ждите, что он сможет угадывать ваши мысли и желания.

Если ваш новоиспеченный молодой человек сумел угадать с подарком на праздник, то это большая редкость и невероятно везение. Лучше не рисковать, правда? Попробуйте тактично намекнуть, что бы вы хотели получить от него. Если вы испытываете некоторую неловкость и стесняетесь поговорить с ним об этом, то призовите на помощь ваших общих друзей и знакомых.

2. Не знакомьте его сразу со своими родителями.

Начало отношений — это самая низкая ступень расцвета вашей любви. Знакомство с родственниками — это новый уровень. Если вы в достаточной степени уверены в чувствах друг друга, то можно нарушить данное правило и представить любимого человека семье.

3. Не дарите подарки с намеком.

Простой пример: вам не нравится одежда, в которой ходит молодой человек. Его любимые джинсы давно потеряли достойный вид, а галстук совсем не подходит к рубашке. Почему бы вам не сказать ему об этом напрямую? Получив в подарок то, к чему он совсем не привык, мужчина может расценить такой шаг как попытку показать, что вам стыдно перед другими людьми за его стиль в одежде. Возможно, он воспримет подобный жест с вашей стороны позитивно и поймет, что вам хотелось бы сделать его чуточку лучше, чем сейчас.

4. Не забывайте об уважении традиций его семьи.

Возможно, в вашей семье не было принято дарить подарки на рождество, а близкие люди вашего молодого человека всю жизнь преподносят друг другу в этот день приятные мелочи. Они также могут принадлежать к другой национальности, иметь иное материальное положение и исповедовать религию, от которой вы очень далеки. Постарайтесь проявить уважение к этим людям, если они пригласили вас в свой дом. При возникновении вопросов не стесняйтесь обо всем разузнать у любимого мужчины.

5. Не меняйте свою привычную жизнь.

Вы отдаете всю себя новым отношениям и несетесь вперед с бешеным темпом. А далеко позади остаются близкие друзья, родные люди, коллеги. Ни в коем случае нельзя забывать о них. Случается всякое, и отношения могут закончиться. А с кем в такой ситуации останетесь вы, если растеряете близких людей?

Текст: Flytothesky.ru