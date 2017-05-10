10 почти фантастических теорий о космосе

Космос – бесконечное пространство, которое не могут понять даже самые выдающиеся умы. Глядя ночью на звезды, трудно не задаться вопросом о том, что находится за пределами нашей планеты. Многие люди стараются обосновать различные гипотезы, порой совершенно фантастические и безумные, но, тем не менее, находящие своих поклонников. Одни теории звучат глупо, другие выглядят слишком сложными и запутанными, хотя вполне могли бы быть правдой.

1. Венера когда-то была кометой





Представьте себе, что наша солнечная система – это бильярдный стол, а планеты – шары. Они сталкиваются, разбиваются и разлетаются, образуя новые небесные тела. Именно такую версию предложил Иммануил Великовский в своем бестселлере «Миры в столкновении» (1950). Он утверждал, что около 3500 лет назад огромное тело врезалось в Юпитер, в результате откололась Венера в виде кометы, которая быстро передвигалась по Солнечной системе (воздействуя и на Землю, что и вызвало библейские катастрофы), а затем превратилась в планету. Учёные опровергли теорию Великовского, как нарушающую законы физики. Например, его идеи не согласовывались с законом Ньютона о движении. Кроме того, состав атмосферы Венеры существенно отличается от атмосферы Юпитера.

2. Универсальное столкновение





Наверняка вы слышали о теории Большого Взрыва. А что если Большому Взрыву предшествовал Большой хлопок? Возьмите две вселенные, столкните их, и вот вам начало так называемого экпиротического сценария (ekpyrotic – пожар по-гречески), который озвучили в 2001 году некоторые физики. По их мнению, Вселенная циклично повторяет такие события. Многомерные вселенные сталкиваются и дают начало новой вселенной. Как и многие другие модели экпиротическая модель опирается на предположения о механизмах, по которым «работает» Вселенная. Но для большинства современных ученых эта модель хоть и интересная, но слишком спорная.

3. Белые дыры





В природе присутствует симметрия и зеркальное отражение. На этом основывается теория о существовании белых дыр, которые якобы являются противоположностью чёрных дыр. Черные дыры – загадочные космические объекты с мощным гравитационным притяжением, который притягивает даже свет, когда он проходит точку невозврата под названием «горизонт событий». В теории «горизонт событий» белой дыры вместо того, чтобы притягивать, будет всё отталкивать. Поскольку черные дыры действительно существуют и образуются в результате распада звёзд, их существование не означает, что белые дыры тоже реальны.

4. Вселенная – это голограмма





Если учитывать современные технологии виртуальной реальности, то не исключено, что и наша Вселенная – это всего лишь иллюзия. Возможно, наша жизнь не является трехмерной, и все мы живем внутри 2D голограммы. В лаборатории Ферми в Иллинойсе, группа ученых проводит эксперименты, чтобы это выяснить. Эксперимент заключается в приборе, направляющем мощные лазерные лучи L-образной формы, который называется «голометр». Если детекторы системы обнаруживают изменения яркости лазерных лучей, это может быть связано с каким-то шумом или помехами. В конечном счете, это может означать, что Вселенная вокруг нас имеет ограничения с точки зрения хранимой ею информации. Так же, как и 2D ТВ-сигнал может передавать конкретное количество данных, возможно, то и сама природа может предоставлять только определённое количество данных. Может быть, реальность такова, что в некотором смысле, она уже виртуальна.

5. Наблюдение за темной энергией дестабилизирует реальность





Вы знаете старую пословицу о том, «кто над чайником стоит, у того он не кипит»? По мнению ряда теоретиков, слишком пристальное изучение Вселенной разрушает её. Некоторые утверждают, что наблюдение за темной энергией дестабилизирует нашу реальность. Существует мнение, что такие вещества и материалы, как камни, стекло и вода составляют лишь около 4% Вселенной, 26% – это темная материя, которую нельзя потрогать или увидеть, но мы знаем, что она существует по гравитационным эффектам. Остальные 70% – это тёмная энергия. Ученые рассматривают её как невидимую силу в пустом пространстве.

6. Парадокс исчезновения информации в чёрной дыре





Ничто не может избежать притяжения черной дыры. Что происходит с объектом, притянутым такой дырой, неизвестно. Физик Стивен Хокинг предположил, что черные дыры могут просто уничтожать такие объекты. Однако правила Вселенной гласят, что информация нельзя уничтожить, она должна куда-то деться. В противном случае все законы физики становятся неверными, а все свойства реальности – недействительными. В конце 1990-х Хокинг отказался от идеи уничтожения информации черными дырами. Зато он предположил, что информация всё же остаётся, но уже в иной форме.

7. Луна не вращается вокруг Земли





Начинающие астрономы рано или поздно это замечают: Луна всегда выглядит одинаково. Она не вращается? Конечно же, вращается, но на Земле за время её оборота проходит месяц. Земля, кстати, тоже вращается. Это называется синхронным вращением. А ещё мы не всегда видим статический вид Луны. В некоторые периоды Луна слегка наклонена, и мы можем увидеть чуть больше её поверхности (ещё 10%). Это своеобразный дразнящий вид «темной» стороны Луны с массой кратеров.

8. Пульсары – это маяки инопланетян





В течение многих десятилетий исследователи изучали сигналы из космоса, стремясь найти внеземную жизнь. Возможно, где-то в других мирах она существует и ищет космических собратьев. Может быть, даже с помощью электромагнитного излучения. Существует гипотеза, что пульсары являются формой инопланетной связи. Эти звезды регулярно испускают электромагнитное излучение каждые несколько секунд по мере своего вращения и посылают эти импульсы всей Вселенной. Обычно они регулярны, но время от времени наблюдаются краткие сбои. До сих пор, однако, эти сигналы не были расшифрованы.

9. Планета X разрушит наш мир





Где-то в темноте пространства есть блуждающая планета, которая уверенно движется к Земле. Вскоре она столкнётся с нашей планетой, и нам всем придёт конец. В 1995 году американка Нэнси Лидер заявила на одном онлайн-форуме, что серокожие инопланетяне имплантировали в её голову прибор, который предупредит человечество о неминуемом приближении Планеты X. Планета, по ее словам, будет проходить близко к Земле, нарушит все её природные процессы и уничтожит всё живое. После этого NASA заявило, что если бы эта планета двигалась к Земле, мы бы знали об этом, по крайней мере, за 10 лет до возможного столкновения.

10. Теория вечного льда





Скорее всего, к самым глупым теориям относится теория вечного льда, озвученная в 1913 году австрийским горным инженером Гансом Хёрбигером и астрономом Филиппом Фаутом. Оба утверждали, что лёд был основой всей Вселенной. Вкратце история звучит так: давным-давно погибшая звезда, заполненная водой, врезалась в гигантскую, раскалённую звезду, потому превратилась в водяной пар, который затем превратился в глыбы льда, разбросанные по всей Вселенной.

Текст: Flytothesky.ru