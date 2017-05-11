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На двух белорусско-польских переходах откроют велодвижение

12.05.2017 10:47 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая — Sputnik. Вопросы открытия велодвижения в международных пунктах пропуска "Домачево" и "Песчатка" были обсуждены в Бресте в ходе заседания двусторонней белорусско-польской комиссии по межрегиональному сотрудничеству, сообщила газета "СБ. Беларусь сегодня".

На двух белорусско-польских переходах откроют велодвижение
© Sputnik / Виктор Толочко
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По словам заместителя председателя Брестского облисполкома Андрея Клеца, дата открытия велодвижения в этих пунктах пропуска не определена, данный вопрос находится в стадии решения.

Также на заседании было отмечено, что речь об открытии велодвижения в пункте пропуска "Брест" не идет из-за большой загруженности. 

В настоящее время в Брестской области на белорусско-польской границе открыты автодорожные переходы "Брест", "Домачево" и "Песчатка", а также международный пешеходный пункт пропуска "Переров", его можно пересечь на велосипеде.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В международном пешеходном пункте пропуска "Переров" уже открыто движение на велосипедах.

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