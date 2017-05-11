На двух белорусско-польских переходах откроют велодвижение

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Вопросы открытия велодвижения в международных пунктах пропуска "Домачево" и "Песчатка" были обсуждены в Бресте в ходе заседания двусторонней белорусско-польской комиссии по межрегиональному сотрудничеству, сообщила газета "СБ. Беларусь сегодня" .



© Sputnik / Виктор Толочко ГПК: в выходные дни поток легковых авто возрастает на 30-50%

По словам заместителя председателя Брестского облисполкома Андрея Клеца, дата открытия велодвижения в этих пунктах пропуска не определена, данный вопрос находится в стадии решения.

Также на заседании было отмечено, что речь об открытии велодвижения в пункте пропуска "Брест" не идет из-за большой загруженности.

В настоящее время в Брестской области на белорусско-польской границе открыты автодорожные переходы "Брест", "Домачево" и "Песчатка", а также международный пешеходный пункт пропуска "Переров", его можно пересечь на велосипеде.