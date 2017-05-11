ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Между Минском и Ростовом откроют прямые авиарейсы

12.05.2017 13:25 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Между Минском и Ростовом-на-Дону может быть открыто прямое авиасообщение, сообщил вице-премьер Беларуси Михаил Русый.

Между Минском и Ростовом откроют прямые авиарейсы
© Sputnik Евгений Биятов
РФ изменила правила въезда из Беларуси: что ждет пассажиров?

Делегация Ростовской области РФ во главе с губернатором Василием Голубевым находится в Беларуси уже несколько дней, в четверг состоялась встреча Голубева с президентом Александром Лукашенко. Также в Минске прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с этим регионом РФ.

"Сегодня был поднят вопрос, и он пока остался нерешенным, авиасообщения между Минском и Ростовом. Мы полагаем, что в ближайшее время будет найдено решение", — сказал Русый по итогам заседания рабочей группы. Его слова привели в пресс-службе правительства.

Русый подчеркнул, что налаживание прямого сообщения между Минском и Ростовом послужит на пользу контактам между бизнесменами, позволит белорусам шире использовать туристические возможности Ростовской области, а для России будет полезен с точки зрения повышения ее транзитного потенциала.

Между тем, как ранее сообщал Sputnik, Россия с 15 мая переводит белорусские рейсы в разряд международных. Это связано с решением Беларуси ввести безвизовый режим для граждан из 80 стран мира. Теперь прибывающие в/из Беларуси авиасообщением пассажиры будут проходить в российских аэропортах таможенный и пограничный контроль. Однако это не касается граждан России и Беларуси, для них ничего не изменится.

В ответ на эту меру РФ в Минске заявили, что вводить симметричные меры для российских авиарейсов не планируется.

Национальный аэропорт Минск после закрытия Россией авиасообщения с Украиной превратился в транзитный узел, так как НАК "Белавиа" организовала прямое авиасообщение с целым рядом городов Украины. В частности, из Минска существуют прямые авиарейсы в Киев, Одессу, Харьков, Запорожье. По данным на начало года, около половины граждан, следующих через Национальный аэропорт Минск — это транзитные пассажиры.

Ранее также сообщалось, что "Белавиа" с 14 по 24 мая перенаправит часть авиарейсов в Киев в аэропорт Борисполь. Ранее все рейсы выполнялись в аэропорт Жуляны.

Перенаправление рейсов связано с ремонтом взлетно-посадочной полосы в Жулянах.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси рассчитывают, что решение для открытия прямого авиасообщения будет найдено, это поможет активизировать контакты между бизнесом и увеличить транзитный...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
На двух белорусско-польских переходах откроют велодвижение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика