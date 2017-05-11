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Между Минском и Ростовом откроют прямые авиарейсы
12.05.2017 13:25 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая — Sputnik. Между Минском и Ростовом-на-Дону может быть открыто прямое авиасообщение, сообщил вице-премьер Беларуси Михаил Русый.
© Sputnik Евгений Биятов
Делегация Ростовской области РФ во главе с губернатором Василием Голубевым находится в Беларуси уже несколько дней, в четверг состоялась
"Сегодня был поднят вопрос, и он пока остался нерешенным, авиасообщения между Минском и Ростовом. Мы полагаем, что в ближайшее время будет найдено решение", — сказал Русый по итогам заседания рабочей группы. Его слова привели в пресс-службе правительства.
Русый подчеркнул, что налаживание прямого сообщения между Минском и Ростовом послужит на пользу контактам между бизнесменами, позволит белорусам шире использовать туристические возможности Ростовской области, а для России будет полезен с точки зрения повышения ее транзитного потенциала.
Между тем, как ранее сообщал Sputnik, Россия с 15 мая переводит белорусские рейсы
В ответ на эту меру РФ в Минске заявили, что вводить симметричные меры для российских авиарейсов не планируется.
Национальный аэропорт Минск после закрытия Россией авиасообщения с Украиной превратился в транзитный узел, так как НАК "Белавиа" организовала прямое авиасообщение с целым рядом городов Украины. В частности, из Минска существуют прямые авиарейсы в Киев, Одессу, Харьков, Запорожье. По данным на начало года, около половины граждан, следующих через Национальный аэропорт Минск — это транзитные пассажиры.
Ранее также сообщалось, что "Белавиа" с 14 по 24 мая
Перенаправление рейсов связано с ремонтом взлетно-посадочной полосы в Жулянах.
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В Беларуси рассчитывают, что решение для открытия прямого авиасообщения будет найдено, это поможет активизировать контакты между бизнесом и увеличить транзитный...
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