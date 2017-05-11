Между Минском и Ростовом откроют прямые авиарейсы

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Между Минском и Ростовом-на-Дону может быть открыто прямое авиасообщение, сообщил вице-премьер Беларуси Михаил Русый.



© Sputnik Евгений Биятов РФ изменила правила въезда из Беларуси: что ждет пассажиров?

Делегация Ростовской области РФ во главе с губернатором Василием Голубевым находится в Беларуси уже несколько дней, в четверг состоялась встреча Голубева с президентом Александром Лукашенко . Также в Минске прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с этим регионом РФ.

"Сегодня был поднят вопрос, и он пока остался нерешенным, авиасообщения между Минском и Ростовом. Мы полагаем, что в ближайшее время будет найдено решение", — сказал Русый по итогам заседания рабочей группы. Его слова привели в пресс-службе правительства.

Русый подчеркнул, что налаживание прямого сообщения между Минском и Ростовом послужит на пользу контактам между бизнесменами, позволит белорусам шире использовать туристические возможности Ростовской области, а для России будет полезен с точки зрения повышения ее транзитного потенциала.

Между тем, как ранее сообщал Sputnik, Россия с 15 мая переводит белорусские рейсы в разряд международных . Это связано с решением Беларуси ввести безвизовый режим для граждан из 80 стран мира. Теперь прибывающие в/из Беларуси авиасообщением пассажиры будут проходить в российских аэропортах таможенный и пограничный контроль. Однако это не касается граждан России и Беларуси, для них ничего не изменится.

В ответ на эту меру РФ в Минске заявили, что вводить симметричные меры для российских авиарейсов не планируется.

Национальный аэропорт Минск после закрытия Россией авиасообщения с Украиной превратился в транзитный узел, так как НАК "Белавиа" организовала прямое авиасообщение с целым рядом городов Украины. В частности, из Минска существуют прямые авиарейсы в Киев, Одессу, Харьков, Запорожье. По данным на начало года, около половины граждан, следующих через Национальный аэропорт Минск — это транзитные пассажиры.

Ранее также сообщалось, что "Белавиа" с 14 по 24 мая перенаправит часть авиарейсов в Киев в аэропорт Борисполь. Ранее все рейсы выполнялись в аэропорт Жуляны.

Перенаправление рейсов связано с ремонтом взлетно-посадочной полосы в Жулянах.