Эти советы помогут сделать ваш сон более качественным

Недостаток сна оказывает крайне негативное влияние на человека: ухудшается настроение, снижается физическая активность, появляются психологические проблемы. Но больше всего страдает здоровье, поскольку хронический недосып — предпосылка к появлению целого «букета» болезней. К тому же, ученые выявили удивительную закономерность: от недостатка сна женщины начинают полнеть.





Готовимся ко сну правильно

Полноценный сон способствует укреплению здоровья, хорошему настроению и внешней красоте. Несколько простых советов помогут наладить ночной отдых:

1. Теплый контрастный душ перед сном или ванная с ароматическими маслами оказывают благотворное влияние на уставший за день организм.

2. Обильный прием пищи, равно как и употребление бодрящих напитков вроде кофе и свежевыжатых соков, не рекомендуется.

3. Просмотр хорошего фильма или прослушивание любимых музыкальных композиций способствуют качественному сну.

4. Рекомендуется засыпать не позднее 10 часов вечера. Если это не удается, то можно попытаться отойти ко сну после 2 часов ночи, но не позднее 4. Считается, что именно в этот отрезок времени сон самый глубокий, поэтому даже если вы проспали всего несколько часов, ужасное самочувствие вас не настигнет.

5. Минимум одежды — и сон будет качественнее.

6. Примите правильное положение для сна: ложитесь головой на восток или север. Это не домысел, а научно доказанное правило: именно таким образом будут совпадать земные и мозговые электромагнитные поля.

7. Проветрите помещение перед тем, как ложиться в постель. Пусть воздух будет как можно свежее.

8. Если вы проснулись, то не стоит оставаться в постели, даже если пробуждение наступило очень рано. Ваш мозг уже начал свою активную работу, и будет не совсем правильно заставлять его снова переходить в спящий режим.

Наука здорового сна

Фэн-шуй — это целое учение, которое не просто в теории описывает законы движения энергетических масс, но и способствует восстановлению сна человека, если тот испытывает с этим большие трудности. Вот несколько рекомендаций:

1. В спальне должно быть как можно меньше зеркал, которые не стоит вешать таким образом, чтобы в них отражалось спальное ложе.

2. Приучите себя спать без подушки. Поверхность места для сна должна быть плоской и ровной. Таким образом улучшается кровообращение в спинном и головном мозге. Ни в коем случае не спите на полу — именно там движется негативная энергия.

3. Не развешивайте в спальне, особенно над кроватью, фотографии близких людей.

4. Позаботьтесь о том, чтобы свет в помещении для сна был рассеянным. Этот эффект достигается очень легко: достаточно использовать светильники и лампы с матовыми плафонами.

5. Не должно быть слишком холодно или слишком жарко, иначе пробуждение неминуемо. Самая лучшая температура для сна — 27 градусов.

6. Теплый душ или ванная помогут не только расслабить напряженные мышцы и избавиться от усталости, но и смоют негативные эмоции и накопившуюся тяжесть в конечностях. Не забывайте о массаже и использовании ароматных трав.

7. Постельное белье должно быть изготовлено из натуральных материалов и иметь светлый тон. Летом лучше использовать шелк, зимой — плотную хлопчатобумажную ткань.

8. Выпейте перед сном чашечку чая с успокаивающими травяными сборами: мятой, пустырником, валерианой. Но делайте это не позднее, чем за час до отправления в постель.

9. Старайтесь ложиться каждый день в одно и то же время. Если сон так и не наступил, можно в уме проводить несложные математические вычисления. А лучше воспользоваться советом опытных йогов и посчитать собственный пульс, нащупав височную артерию.

10. Попытайтесь не думать о проблемах. Вечер — это время, когда трудности воспринимаются в гораздо более негативном ключе, чем происходит на самом деле.

Заботьтесь о качестве своего сна, и организм обязательно вас за это отблагодарит. Каждое новое утро вы обязательно будете встречать со счастливой улыбкой и прекрасным самочувствием.

Текст: Flytothesky.ru