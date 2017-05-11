18 древних карт мира глазами наших предков

Для наших давних предков мир зачастую ограничивался землей, которая окружала и кормила их. Но даже самые ранние человеческие цивилизации все равно пытались измерить масштабы этого мира и делали первые попытки по составлению карт.

Считается, что первая такая карта была создана в Вавилоне более 2500 лет назад, и она показывает мир за пределами Вавилонского царства в виде ядовитых вод и опасных островов, где (как они считали) люди выжить не могли.

Со временем карты постепенно становились все более масштабными по мере роста знаний людей о том, что лежит за пределами Средиземноморья. С началом эпохи странствий и исследований в 15-м веке концепция видения мира менялась, на картах стал появляться Восток, на месте Америки появился огромный неизведанный океан. А с возвращением Колумба карты мира начали приобретать вид, уже понятный и нам, современным людям.

1. Самая древняя известная карта мира из Вавилона (6 век до н.э.). В центре мира само Вавилонское царство. Вокруг него «горькая река». Семь точек за рекой — это острова, куда невозможно добраться.





2. Карта мира Гекатея Милетского (5-6 век до н.э.). Гекатей делит мир на три части: Европу, Азию и Ливию, расположенные вокруг Средиземного моря. Его мир – это круглый диск, окруженный океаном.





3. Карта мира Посидония (2 век до н.э.). Эта карта расширяет раннее греческое видение мира, включая завоевания Александра Македонского.





4. Карта мира Помпония Мелы (43 год н.э.)





5. Карта мира Птолемея (150 год н.э.). Он первым добавил на карту мира линии широты и долготы.





6. Пейтингерова скрижаль, римская карта 4-го века, на которой изображена сеть дорог Римской империи. Полная карта очень длинная, она показывает земли от Иберии до Индии. В центре мира, конечно же, Рим.





7. Карта мира Козьмы Индикоплова (6 век н.э.). Мир изображен как плоский прямоугольник.





8. Более поздняя христианская карта в виде разноцветного листа клевера, составленная Генрихом Бантингом (Германия, 1581). Фактически мир она не описывает, а точнее по этой карте мир является продолжением христианской троицы, а Иерусалим – его центр.





9. Карта мира Махмуда аль-Кашгари (11 век). Мир сосредоточен вокруг древнего города Баласагуна, нынче территория Кыргызстана. Сюда же включены места (страны), которые по предсказаниям появятся к концу света, такие как Гог и Магог.





10. Карта «Книга Рожера» Аль-Идриси, составленная в 1154 году. Она была создана на основе информации, полученной от арабских торговцев, которые путешествовали по всему миру. В то время это была самая точная и обширная карта мира. Европа и Азия уже хорошо просматриваются, а вот от Африки пока есть только её северная часть.





11. Херефордская карта мира 14 века авторства некоего Ричарда из Халдингема. В центре Иерусалим, вверху Восток. Кружок в южной части карты – это Эдемский сад.





12. Китайская карта «Da Ming Hunyi Tu» конца 14 века. Мир глазами китайцев времен династии Мин. Китай, конечно же, доминирует, а вся Европа втиснута в небольшое пространство на западе.





13. Генуэзская карта, составленная в 1457 году на основе описаний Никколо да Конти. Так европейцы видят мир и Азию после открытия первых торговых маршрутов в Монголию и Китай.





14. Проекция глобуса Эрдапфель («Земляное яблоко») авторства Мартина Бегейма (Германия, 1492). Эрдапфель – самый старый известный глобус, показывающий мир как сферу, но без Америки – вместо неё еще огромный океан.





15. Карта мира Иоганна Рюйша, составленная в 1507 году. Одно из первых изображений Нового Света.





16. Карта Мартина Вальдземюллера и Маттиаса Рингманна 1507 года. Это была первая карта, на которой Новый мир назван «Америкой». Выглядит Америка как тонкая полоска восточного побережья.





17. Карта мира Герарда ван Шагена 1689 года. К этому времени большая часть мира уже нанесена на карту, и лишь небольшие части Америки остаются пока пустыми.





18. Карта мира Сэмюэла Данна 1794 года. Внеся на карту открытия капитана Джеймса Кука, Данн стал первым картографом, максимально правильно изобразившим наш мир.





Текст: Flytothesky.ru