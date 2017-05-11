10 фактов о самом высоком человеке в мире

Книга рекордов Гиннеса назвала Роберта Уодлоу самым высоким человеком в мире на основе официально задокументированных измерений. Гигант из Альтона обладал ростом в 2,72 м. Однако жизнь его вряд ли можно было назвать легкой и беззаботной.

1. Он родился обычным младенцем





Роберт Першинг Уодлоу появился на свет 22 февраля 1918 года в Альтоне (Иллинойс) с весом 3,8 кг. Его родители Гарольд и Эдди Уодлоу были среднего роста, как и их последующие четверо детей после Роберта. Однако после рождения Роберт начал расти гораздо быстрее, чем обычно. Когда ему было полгода, он весил 14 кг. К году он набрал 20 кг и 91 см роста, а к полутора годам он достиг 30 кг.

2. Очень большой ребенок





К пяти годам Роберт вырос до 1,63 м и весил 48 кг. Когда он пошел в детский сад, то носил одежду для 17-летних. Роберт был смышлен и развит для своего возраста, но главная трудность заключалась в том, чтобы найти стол, за которым он мог бы сидеть. В 10 лет он дорос до 1,96 м, весил 95 кг, а размер обуви был 28. В 13 лет в Роберте было уже 2,24 м. В это время растущий подросток потреблял в пять раз больше калорий в день по сравнению со сверстниками. Роберт закончил среднюю школу с ростом 2,54 м и весом 177 кг.

3. Причина





Незадолго до своего 12-летия Роберт и его родители посетили госпиталь Барнс в Сент-Луисе. Там мальчик ростом в 2,11 м узнал, что у него сверхактивный гипофиз, производящий слишком много гормона роста. Наиболее распространенной причиной обычно является доброкачественная опухоль. В 1930 году медицина еще не знала, как корректировать и лечить такие состояния, потому Роберт был обречен на дальнейший рост.

4. Трудности жизни и быта





Быть гигантом непросто. Во-первых, Роберту нужно было много еды, а у его сердца была слишком большая нагрузка, результатом чего стало плохое кровообращение и низкая чувствительность конечностей. Во взрослом возрасте Роберту требовалась трость для опоры при ходьбе и специальные скобы для лодыжек. Кроме того, человек-гигант был вынужден жить в мире, который оказался слишком мал и некомфортен для него.

5. Взрослая жизнь





Став взрослым, Роберт продолжал расти. В 19 лет в нем было 2,62 м, вес 223 кг, а обувь ему нужна была 37-го размера (47 см). На момент смерти ему шили пару 39 размера. Он потреблял около 8000 калорий в день. Основным источником дохода Роберта стали публичные выступления. В 18 лет он совершил тур по стране с цирком братьев Ринглинг, а в 20 лет стал представителем Международной обувной компании и посетил более 800 городов в 41 штате.

6. Гигантские предметы





Вся одежда Роберта делалась на заказ и для неё требовалась в три раза больше материала. То же самое касалось и обуви. У него была специальная кровать длиной 2,9 метра. Поскольку Роберт работал представителем компании, его отец модифицировал семейный автомобиль. Место переднего пассажира было убрано, что позволило Роберту сидеть сзади, вытянув ноги. Автомобиль фактически стал трехместным. В 1937 году родители Роберта даже планировали построить ему специальный дом.

7. Добрый великан





Роберт был тихим, добродушным и дружелюбным человеком, за что и получил такое прозвище. В свободное время он увлекался фотографией и коллекционированием марок. Однако большая часть его жизни проходила на публике, и он не особо возражал против толп любопытных людей. Тем не менее, ему не нравились вопросы о том, сколько он ест, и как там погода наверху.

8. Судебное дело





В 1936 году Роберта и его семью посетил доктор Чарльз Хамберд, но Роберт отказался с ним сотрудничать. В отместку Хамберд опубликовал статью, где описал Роберта как угрюмого, апатичного интроверта, тяготящегося своим физическим состоянием. Семья Уодлоу решил подать в суд на за клевету. В суде несколько свидетелей опровергли характеристики, данные Роберту Хамбердом. Тем не менее, Уодлоу проиграли дело.

9. Смерть Роберта





27 июня 1940 года был измерен рост 22-летнего Роберта – он составлял 2,72 см. 4 июля Роберт посетил Национальный лесной фестиваль в Манисти (Мичиган), после которого слег с температурой, так как одна из скоб на его ноге повредила лодыжку и началось заражение. Роберта пришлось разместить в гостинице, поскольку в больнице не было такой огромной кровати. Несмотря на все старания врачей, 15 июля 1940 года «Добрый великан» умер.

10. Похороны





На похоронах Роберта Уодлоу было более 40 тысяч человек. В этот день в знак уважения все предприятия в городе не работали. Для его погребения вырыли две могилы. Гроб Роберта был 3,3 метра в длину, он весил 450 кг и его несли 18 человек. Семья боялась, что на тело Роберта могут посягнуть медики для исследований, поэтому его гроб был помещен в прочный бетонный склеп. Также семья уничтожила большую часть его вещей, чтобы предотвратить их возможную кражу.