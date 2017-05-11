Никогда не говорите этого своей женщине

Возможно, сейчас вы возмутитесь и начнете бить себя кулаком в грудь со словами: «Да я никогда в жизни так не говорил!». И нет никаких сомнений в том, что вы уважаете свою вторую половинку и не позволяете себе грубых слов. Все, что написано ниже, поможет вам лучше понять, чего на самом деле хочет ваша партнерша. А это залог крепких отношений и взаимного счастья.





Так о чем же лучше всего промолчать?

«Мама готовит вкуснее»

Мама идеально гладит рубашки, готовит вкусный праздничный торт и делает такие котлеты, которые не разваливаются. А еще она каждый день убирает, поэтому пыль не успевает ложиться ни на одну поверхность в доме. Иногда в пример приводятся другие родственники, друзья: сестра, бабушка, тетя. Некоторые вспоминают и бывших жен. Чаще всего в пример ставится любимая мама.

Бросив в адрес жены подобную фразу, мужчина может не понимать, насколько сильно он ее ранил. Это как негласный призыв к конкуренции. Но ведь ваша жена может делать некоторые вещи, которые никогда не удавались вашей маме: готовить вкусное семейное блюдо или работать в должности руководителя крупного подразделения компании.

Дело не в том, что нужно критиковать родственников и пытаться найти в них изъяны, которых нет в супруге. Мама действительно во многом ее превосходит в силу своего возраста и жизненного опыта. Но ни в коем случае нельзя постоянно говорить об этом жене. Иначе однажды она может заявить вам: «Раз мама лучше, то живи, дорогой, вместе с ней».

Вспомните, кстати, о том, что у вашей спутницы тоже есть родители. В один прекрасный момент она начнет отвечать вам взаимностью: сравнивать с работящим папой, “мастером на все руки”, спортивным и подтянутым. И в ваших отношениях не останется ничего прекрасного.

«Когда мы встретились, ты была так красива»

А сейчас? Женщина понимает: прежняя красота безвозвратно ушла, прошлого не вернуть, мужчина больше не может без сожаления смотреть на нее.

И можно бесконечно долго повторять, что сказанные слова были комплиментом, и супруг хотел, наоборот, сделать жене приятное. Почему бы тогда не сказать: «Ты у меня была красавицей с самой первой нашей встречи и ни капли не изменилась с тех пор!». Эта фраза звучит более безобидно, правда?

«Наконец-то ты научилась хорошо одеваться»

Подобные высказывания вылетают из мужских уст довольно-таки часто. Нередко мужчины говорят об этом не только жене, но и делятся со своими знакомыми. «Она так ужасно одевается», «всегда покупает самые дешевые вещи на рынке», «эти колхозные стразы так ужасны» — малая часть того, что может говорить супруг своему окружению.

Если вы не хотели обидеть любимую и думали, что она оценит сказанное как комплимент, что она хорошо выглядит, то лучше бы вы молчали. Все, что поняла ваша жена — она ужасно одевается, а сейчас совершенно случайно ей удалось правильно подобрать предметы гардероба.

«Где мой обед?»

Или другие варианты: «Почему мои бежевые носки до сих пор не постираны?», «Как можно было не пропылесосить?». Женщине крайне обидно слышать подобные слова, особенно если на ней держится все домашнее хозяйство и воспитание маленьких детей, а мужчина исполняет роль исключительно финансового добытчика.

Попробуйте разобраться, почему жена не сделала то, о чем вы ее просили. Может, она просто не умеет делать определенные вещи. Не кричите и не возмущайтесь, а решите вопрос хитростью: запишите супругу на кулинарные курсы, попросите ее маму научить дочь гладить брюки с идеально ровными стрелками.

Если дело в нехватке времени, помогите. И ни в коем случае не приводите в пример посторонние семьи, в которых жены «все почему-то успевают».

«Куда ты положила мой кошелек?»

Или носки, футболку, ключи, пачку сигарет, шампунь — да что угодно. Со стороны может показаться, что мужчина живет не в собственном доме с любимой семьей, а гостит на базе отдыха, где весь обслуживающий персонал представлен в лице супруги. Она и уборщица, и повар, и прачка. А муж только и делает, что позволяет осуществлять за собой уход. Еще немного, и вы станете оставлять ей чаевые?

Разберитесь с самим собой. Зачем супруге могли понадобиться ваши сигареты, если она никогда в жизни не курила? Может, дело все же в вашей рассеянности?

«Ты вообще ничего не можешь делать»

А также родственные фразы: «Ты не умеешь штопать носки», «Ты ужасно готовишь» и тому подобное. Зачем лишний раз устраивать скандал и раздражаться? Раз уж вы в курсе, что жена чего-то не умеет, поспособствуйте тому, чтобы она приобрела необходимые навыки. На полках книжных магазинов очень много хороших кулинарных книг, а видео-уроки шитья легко скачать с тематических порталов.

«Твоя дочь плохо учится»

«Твоя»? Серьезно? Будто мужчина, супруг и отец в одном лице, совсем не при делах. А где были вы, когда нужно было заниматься воспитанием ребенка? Легче всего обвинить любимую женщину и не признавать, что именно вы невнимательны к жизни детей и не участвуете в их становлении как личности.

«Ты дура?»

Жена задала какой-то, на ваш взгляд, неумный вопрос, и вы отвечаете подобным образом. «Не твое дело», «Замолчи!» — тоже вариант. Даже если вас спросили об очевидных вещах, это не значит, что для супруги ответ на этот вопрос кажется таким же очевидным. Подобные высказывания характеризуют вас исключительно как хама. И подобное хамство, как правило, ничем не оправдывается.

Когда жена не обременена интеллектом, все равно не стоит бросаться такими словами. Вы же полюбили ее, женились, значит, и вы не такой идеальный. Жена дура? Так кто же тогда ее любящий муж?

Можно до бесконечности перечислять фразы, способные разрушить семейные отношения и уничтожить счастье. Ни в коем случае нельзя оскорблять и унижать партнера. Поговорите спокойно о том, что вас тревожит или раздражает, и супруга обязательно оценит вашу искренность и честность И не забывайте, что в любовном союзе все равны.

Текст: Flytothesky.ru